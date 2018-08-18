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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9665966696679668

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
1. Не вище 900
18%
31
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:13

Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати.
И это все!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут правду писали, возрастает важность владения подвалом.
Брат в Виннице имеет подвал 8 кв.м.
Пару ночей спали всей семьей.
Те кто подвала не имеет спали в общих коридорах.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 22:35

  roberto dark написав:Во Львове бабушатники по 1000 $ сдаются, а вы говорите - не нужна недвига в Украине! Разговаривал буквально сегодня со своим маклером. Спросила или пересдать не хочу (спрос превышает предложение в десятки раз) : по цене минимум x3? :shock: .
Но разрывать договор со своим айтишником не буду, ибо надо ещё и совесть иметь...
P.S. Хотя судя по хотелкам в телеграмме, многие её там не имеют.
ОРЕНДА КВАРТИР ЛЬВІВ
Група призначена для здачі або пошуку : https://t.me/orendakvarturlviv/34

https://t.me/orendakvarturlviv


Пару ракетных ударов по Львову как сегодня, и спрос упадет :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 23:18

  prosecutor написав:
  roberto dark написав:Во Львове бабушатники по 1000 $ сдаются, а вы говорите - не нужна недвига в Украине! Разговаривал буквально сегодня со своим маклером. Спросила или пересдать не хочу (спрос превышает предложение в десятки раз) : по цене минимум x3? :shock: .
Но разрывать договор со своим айтишником не буду, ибо надо ещё и совесть иметь...
P.S. Хотя судя по хотелкам в телеграмме, многие её там не имеют.
ОРЕНДА КВАРТИР ЛЬВІВ
Група призначена для здачі або пошуку : https://t.me/orendakvarturlviv/34

https://t.me/orendakvarturlviv


Пару ракетных ударов по Львову как сегодня, и спрос упадет :)


Дом можно построить в деревне на западе по 20-30к. Если интернет есть от Маска, то все ок.


если военные будут в центре или на востоке, а во Львове только проститутки, то москали зайдут из бульбашей во Львов
proftpd66
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  #<1 ... 9665966696679668
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