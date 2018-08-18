Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:Во Львове бабушатники по 1000 $ сдаются, а вы говорите - не нужна недвига в Украине! Разговаривал буквально сегодня со своим маклером. Спросила или пересдать не хочу (спрос превышает предложение в десятки раз) : по цене минимум x3? . Но разрывать договор со своим айтишником не буду, ибо надо ещё и совесть иметь... P.S. Хотя судя по хотелкам в телеграмме, многие её там не имеют. ОРЕНДА КВАРТИР ЛЬВІВ Група призначена для здачі або пошуку : https://t.me/orendakvarturlviv/34
roberto dark написав:Во Львове бабушатники по 1000 $ сдаются, а вы говорите - не нужна недвига в Украине! Разговаривал буквально сегодня со своим маклером. Спросила или пересдать не хочу (спрос превышает предложение в десятки раз) : по цене минимум x3? . Но разрывать договор со своим айтишником не буду, ибо надо ещё и совесть иметь... P.S. Хотя судя по хотелкам в телеграмме, многие её там не имеют. ОРЕНДА КВАРТИР ЛЬВІВ Група призначена для здачі або пошуку : https://t.me/orendakvarturlviv/34