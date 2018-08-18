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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9665966696679668

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
1. Не вище 900
18%
31
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 07:55

До нашої перемоги залишилось декілька днів/тижнів!

  lejko_vit написав:Долярчик, как ты?

Все під контролем!
Контролюємо/обороняємо від можливого наступу бульбашів, чи руЦьких з їхнього кордону!
Все буде добре!
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:29

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:31

  Хомякоид написав:Тут правду писали, возрастает важность владения подвалом.
Брат в Виннице имеет подвал 8 кв.м.
Пару ночей спали всей семьей.
Те кто подвала не имеет спали в общих коридорах.

Не подвалов а цоколей. В подвалах сыро и нет вентиляции, там можно тяжелые заболевания дых.путей получить. А в цоколь золожил окна мешками с песком - вуаля - сухо, тепло и комфортно
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:31

vitaliian, типа с Мощуна прилетело из-за Пущи? (
Amethyst
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