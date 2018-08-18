Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 бер, 2022 07:55
lejko_vit написав:
Долярчик, как ты?
Все під контролем!
Контролюємо/обороняємо від можливого наступу бульбашів, чи руЦьких з їхнього кордону!
Все буде добре!
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Додано: Пон 14 бер, 2022 10:29
vitaliian
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Додано: Пон 14 бер, 2022 10:31
Хомякоид написав:
Тут правду писали, возрастает важность владения подвалом.
Брат в Виннице имеет подвал 8 кв.м.
Пару ночей спали всей семьей.
Те кто подвала не имеет спали в общих коридорах.
Не подвалов а цоколей. В подвалах сыро и нет вентиляции, там можно тяжелые заболевания дых.путей получить. А в цоколь золожил окна мешками с песком - вуаля - сухо, тепло и комфортно
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vitaliian
в Пон 14 бер, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 10:31
vitaliian, типа с Мощуна прилетело из-за Пущи? (
Amethyst
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