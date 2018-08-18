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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9665966696679668

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
1. Не вище 900
18%
31
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 07:55

До нашої перемоги залишилось декілька днів/тижнів!

  lejko_vit написав:Долярчик, как ты?

Все під контролем!
Контролюємо/обороняємо від можливого наступу бульбашів, чи руЦьких з їхнього кордону!
Все буде добре!
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:29

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:31

  Хомякоид написав:Тут правду писали, возрастает важность владения подвалом.
Брат в Виннице имеет подвал 8 кв.м.
Пару ночей спали всей семьей.
Те кто подвала не имеет спали в общих коридорах.

Не подвалов а цоколей. В подвалах сыро и нет вентиляции, там можно тяжелые заболевания дых.путей получить. А в цоколь золожил окна мешками с песком - вуаля - сухо, тепло и комфортно
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:31

vitaliian, типа с Мощуна прилетело из-за Пущи? (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:53

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Тут правду писали, возрастает важность владения подвалом.
Брат в Виннице имеет подвал 8 кв.м.
Пару ночей спали всей семьей.
Те кто подвала не имеет спали в общих коридорах.

Не подвалов а цоколей. В подвалах сыро и нет вентиляции, там можно тяжелые заболевания дых.путей получить. А в цоколь золожил окна мешками с песком - вуаля - сухо, тепло и комфортно


Мне кажеться цоколь на обеспечит такую же защиту как подвал.
У подвала нет внешних стен, если даже прилетит сверху, то не пробьет полностью дом.
Не знаю сколько нужно сидеть в подвале что-бы прямо заболеть.
Шахтеры работают под землей десятки лет пока проф.деформация вырисовываеться.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:15

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Тут правду писали, возрастает важность владения подвалом.
Брат в Виннице имеет подвал 8 кв.м.
Пару ночей спали всей семьей.
Те кто подвала не имеет спали в общих коридорах.

Не подвалов а цоколей. В подвалах сыро и нет вентиляции, там можно тяжелые заболевания дых.путей получить. А в цоколь золожил окна мешками с песком - вуаля - сухо, тепло и комфортно


Мне кажеться цоколь на обеспечит такую же защиту как подвал.
У подвала нет внешних стен, если даже прилетит сверху, то не пробьет полностью дом.
Не знаю сколько нужно сидеть в подвале что-бы прямо заболеть.
Шахтеры работают под землей десятки лет пока проф.деформация вырисовываеться.

Как бывший шахтер информирую, что в шахтных выработках работает принудительная вентиляция. Сырой подвал хуже шахты.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:28

  Hotab написав:Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати.
И это все!!

Помню с Донбасса после 2014 года, те кто с деньгами - массово переезжали в Киев. Теперь массово переезжают в Львов. Только Львов это совсем не Киев и Харьков, многие кто приехал во Львов это скоро поймут. И сбережения, соответственно возможность платить по 1000-500 долл в месяц за аренду, - быстро уходят, если нет соответственной "подпитки". Воспринимаю Львов сейчас - как перевалочную базу на пути к Европе.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:05

  Negotive написав:
  Hotab написав:Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати.
И это все!!

Помню с Донбасса после 2014 года, те кто с деньгами - массово переезжали в Киев. Теперь массово переезжают в Львов. Только Львов это совсем не Киев и Харьков, многие кто приехал во Львов это скоро поймут. И сбережения, соответственно возможность платить по 1000-500 долл в месяц за аренду, - быстро уходят, если нет соответственной "подпитки". Воспринимаю Львов сейчас - как перевалочную базу на пути к Европе.

А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:30

  roberto dark написав:
  Negotive написав:
  Hotab написав:Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати.
И это все!!

Помню с Донбасса после 2014 года, те кто с деньгами - массово переезжали в Киев. Теперь массово переезжают в Львов. Только Львов это совсем не Киев и Харьков, многие кто приехал во Львов это скоро поймут. И сбережения, соответственно возможность платить по 1000-500 долл в месяц за аренду, - быстро уходят, если нет соответственной "подпитки". Воспринимаю Львов сейчас - как перевалочную базу на пути к Европе.

А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.


Если мажоры и жили на деньгах родителей которые сидели на потоках, поедут мыть унитазы в Европу. Потоки усохли в Украине на долгие годы.
Может быть навсегда так как вступаем в Евросоюз и законодательство меняеться ударными темпами.
Хомякоид
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