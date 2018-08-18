Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Тут правду писали, возрастает важность владения подвалом. Брат в Виннице имеет подвал 8 кв.м. Пару ночей спали всей семьей. Те кто подвала не имеет спали в общих коридорах.
Не подвалов а цоколей. В подвалах сыро и нет вентиляции, там можно тяжелые заболевания дых.путей получить. А в цоколь золожил окна мешками с песком - вуаля - сухо, тепло и комфортно
Мне кажеться цоколь на обеспечит такую же защиту как подвал. У подвала нет внешних стен, если даже прилетит сверху, то не пробьет полностью дом. Не знаю сколько нужно сидеть в подвале что-бы прямо заболеть. Шахтеры работают под землей десятки лет пока проф.деформация вырисовываеться.
Хомякоид написав:Тут правду писали, возрастает важность владения подвалом. Брат в Виннице имеет подвал 8 кв.м. Пару ночей спали всей семьей. Те кто подвала не имеет спали в общих коридорах.
Не подвалов а цоколей. В подвалах сыро и нет вентиляции, там можно тяжелые заболевания дых.путей получить. А в цоколь золожил окна мешками с песком - вуаля - сухо, тепло и комфортно
Мне кажеться цоколь на обеспечит такую же защиту как подвал. У подвала нет внешних стен, если даже прилетит сверху, то не пробьет полностью дом. Не знаю сколько нужно сидеть в подвале что-бы прямо заболеть. Шахтеры работают под землей десятки лет пока проф.деформация вырисовываеться.
Как бывший шахтер информирую, что в шахтных выработках работает принудительная вентиляция. Сырой подвал хуже шахты.
Hotab написав:Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати. И это все!!
Помню с Донбасса после 2014 года, те кто с деньгами - массово переезжали в Киев. Теперь массово переезжают в Львов. Только Львов это совсем не Киев и Харьков, многие кто приехал во Львов это скоро поймут. И сбережения, соответственно возможность платить по 1000-500 долл в месяц за аренду, - быстро уходят, если нет соответственной "подпитки". Воспринимаю Львов сейчас - как перевалочную базу на пути к Европе.
Hotab написав:Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати. И это все!!
Помню с Донбасса после 2014 года, те кто с деньгами - массово переезжали в Киев. Теперь массово переезжают в Львов. Только Львов это совсем не Киев и Харьков, многие кто приехал во Львов это скоро поймут. И сбережения, соответственно возможность платить по 1000-500 долл в месяц за аренду, - быстро уходят, если нет соответственной "подпитки". Воспринимаю Львов сейчас - как перевалочную базу на пути к Европе.
А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.
Hotab написав:Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати. И это все!!
Помню с Донбасса после 2014 года, те кто с деньгами - массово переезжали в Киев. Теперь массово переезжают в Львов. Только Львов это совсем не Киев и Харьков, многие кто приехал во Львов это скоро поймут. И сбережения, соответственно возможность платить по 1000-500 долл в месяц за аренду, - быстро уходят, если нет соответственной "подпитки". Воспринимаю Львов сейчас - как перевалочную базу на пути к Европе.
А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.
Если мажоры и жили на деньгах родителей которые сидели на потоках, поедут мыть унитазы в Европу. Потоки усохли в Украине на долгие годы. Может быть навсегда так как вступаем в Евросоюз и законодательство меняеться ударными темпами.