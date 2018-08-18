Додано: Пон 14 бер, 2022 15:58

roberto dark написав: А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно. А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.

Сегодня в Кракове в отделении банка(в котором обычно нет людей) просто аншлаг! Эти детки открывают валютные счета и достают сумки с деньгами, судя по количеству я сомневаюсь что они пойдут куда-то работать в ближайшие 10лет. Сейчас нету лимита на 10тыс валюты на человека на границе.Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы) А так поляки молодцы конечно, да и все европейцы. Я развозил женщин и детей не только по Польше, но и Германия-Чехия-Словакия и везде огромное желание помочь.