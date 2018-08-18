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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:10
Хомякоид написав:
Если мажоры и жили на деньгах родителей которые сидели на потоках, поедут мыть унитазы в Европу. Потоки усохли в Украине на долгие годы.
Может быть навсегда так как вступаем в Евросоюз и законодательство меняеться ударными темпами.
Это правда. Жена с дочкой зараз у Відні. Сначала искали школу для дочки. Потім плюнули - все равно ничего кроме работы в сфере услуг (уборка, догляд за людьми похилого віку і т.ін.) не світить.
Даунгрейд рівня життя на -8LVLs
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:11
Альтернативщик написав: roberto dark написав:
А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.
Сегодня в Кракове в отделении банка(в котором обычно нет людей) просто аншлаг! Эти детки открывают валютные счета и достают сумки с деньгами, судя по количеству я сомневаюсь что они пойдут куда-то работать в ближайшие 10лет. Сейчас нету лимита на 10тыс валюты на человека на границе.
Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы) А так поляки молодцы конечно, да и все европейцы. Я развозил женщин и детей не только по Польше, но и Германия-Чехия-Словакия и везде огромное желание помочь.
Вже є ліміт знову.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:14
Хомякоїд, як там Чабанчики, тримаються?
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:17
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Если мажоры и жили на деньгах родителей которые сидели на потоках, поедут мыть унитазы в Европу. Потоки усохли в Украине на долгие годы.
Может быть навсегда так как вступаем в Евросоюз и законодательство меняеться ударными темпами.
Это правда. Жена с дочкой зараз у Відні. Сначала искали школу для дочки. Потім плюнули - все равно ничего кроме работы в сфере услуг (уборка, догляд за людьми похилого віку і т.ін.) не світить.
Даунгрейд рівня життя на -8LVLs
і що далі? поїхали з Відня чи просто як туристи? дочка до школи пішла?
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:18
доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:19
Олежан написав: airmax78 написав: Хомякоид написав:
Если мажоры и жили на деньгах родителей которые сидели на потоках, поедут мыть унитазы в Европу. Потоки усохли в Украине на долгие годы.
Может быть навсегда так как вступаем в Евросоюз и законодательство меняеться ударными темпами.
Это правда. Жена с дочкой зараз у Відні. Сначала искали школу для дочки. Потім плюнули - все равно ничего кроме работы в сфере услуг (уборка, догляд за людьми похилого віку і т.ін.) не світить.
Даунгрейд рівня життя на -8LVLs
і що далі? поїхали з Відня чи просто як туристи? дочка до школи пішла?
Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:24
Олежан написав:
доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?
2900 баксів на місяць. Говорять що умови так собі. І це шалений оверпрайс. Якщо залишаться у Відні - наступного місяця з'їдуть у набагато дешевше житло. Можливо цоколь.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:29
airmax78 написав:
Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.
Казав мови треба вчити.
Макс пробуйте Польщу якщо не маєте знань іноземних мов.
Німецька важка мова, якщо не знаєте це десь рік+ якщо не працювати і тільки мову вчити, якщо працювати то роки три.
Польща розвивається швидко і українці інтегруються без проблем.
Чабанчики вже грошей не приносять. Буду забивати вікна дошками
Нарешті все як я писав.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:32
airmax78 написав: Олежан написав:
доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?
2900 баксів на місяць. Говорять що умови так собі. І це шалений оверпрайс. Якщо залишаться у Відні - наступного місяця з'їдуть у набагато дешевше житло. Можливо цоколь.
дивно, до війни за 700-900 євро можна було знайти не у центрі 1к. Братислава поряд, там ще дешевше
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Додано: Пон 14 бер, 2022 17:11
Альтернативщик написав: roberto dark написав:
А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.
Сегодня в Кракове в отделении банка(в котором обычно нет людей) просто аншлаг! Эти детки открывают валютные счета и достают сумки с деньгами, судя по количеству я сомневаюсь что они пойдут куда-то работать в ближайшие 10лет. Сейчас нету лимита на 10тыс валюты на человека на границе.
Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы) А так поляки молодцы конечно, да и все европейцы. Я развозил женщин и детей не только по Польше, но и Германия-Чехия-Словакия и везде огромное желание помочь.
ХЗ, а чо со Львова то посваливали?!У мну у малого перекличку в Вайбер перекличку проводили класса, из 28 чел, 6 за бугром, думаю в Польше.
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