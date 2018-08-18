RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9666966796689669

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
1. Не вище 900
18%
31
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:10

  Хомякоид написав: Если мажоры и жили на деньгах родителей которые сидели на потоках, поедут мыть унитазы в Европу. Потоки усохли в Украине на долгие годы.
Может быть навсегда так как вступаем в Евросоюз и законодательство меняеться ударными темпами.

Это правда. Жена с дочкой зараз у Відні. Сначала искали школу для дочки. Потім плюнули - все равно ничего кроме работы в сфере услуг (уборка, догляд за людьми похилого віку і т.ін.) не світить.
Даунгрейд рівня життя на -8LVLs
airmax78
 
Повідомлень: 40418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:11

  Альтернативщик написав:
  roberto dark написав:А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.

Сегодня в Кракове в отделении банка(в котором обычно нет людей) просто аншлаг! Эти детки открывают валютные счета и достают сумки с деньгами, судя по количеству я сомневаюсь что они пойдут куда-то работать в ближайшие 10лет. Сейчас нету лимита на 10тыс валюты на человека на границе.
Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы) А так поляки молодцы конечно, да и все европейцы. Я развозил женщин и детей не только по Польше, но и Германия-Чехия-Словакия и везде огромное желание помочь.

Вже є ліміт знову.
airmax78
 
Повідомлень: 40418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоїд, як там Чабанчики, тримаються?
airmax78
 
Повідомлень: 40418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:17

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Если мажоры и жили на деньгах родителей которые сидели на потоках, поедут мыть унитазы в Европу. Потоки усохли в Украине на долгие годы.
Может быть навсегда так как вступаем в Евросоюз и законодательство меняеться ударными темпами.

Это правда. Жена с дочкой зараз у Відні. Сначала искали школу для дочки. Потім плюнули - все равно ничего кроме работы в сфере услуг (уборка, догляд за людьми похилого віку і т.ін.) не світить.
Даунгрейд рівня життя на -8LVLs


і що далі? поїхали з Відня чи просто як туристи? дочка до школи пішла?
Олежан
 
Повідомлень: 562
З нами з: 01.12.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?
Олежан
 
Повідомлень: 562
З нами з: 01.12.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:19

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Если мажоры и жили на деньгах родителей которые сидели на потоках, поедут мыть унитазы в Европу. Потоки усохли в Украине на долгие годы.
Может быть навсегда так как вступаем в Евросоюз и законодательство меняеться ударными темпами.

Это правда. Жена с дочкой зараз у Відні. Сначала искали школу для дочки. Потім плюнули - все равно ничего кроме работы в сфере услуг (уборка, догляд за людьми похилого віку і т.ін.) не світить.
Даунгрейд рівня життя на -8LVLs


і що далі? поїхали з Відня чи просто як туристи? дочка до школи пішла?

Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.
airmax78
 
Повідомлень: 40418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:24

  Олежан написав:доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?

2900 баксів на місяць. Говорять що умови так собі. І це шалений оверпрайс. Якщо залишаться у Відні - наступного місяця з'їдуть у набагато дешевше житло. Можливо цоколь.
airmax78
 
Повідомлень: 40418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:29

  airmax78 написав:Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.


Казав мови треба вчити.
Макс пробуйте Польщу якщо не маєте знань іноземних мов.
Німецька важка мова, якщо не знаєте це десь рік+ якщо не працювати і тільки мову вчити, якщо працювати то роки три.
Польща розвивається швидко і українці інтегруються без проблем.

Чабанчики вже грошей не приносять. Буду забивати вікна дошками :D
Нарешті все як я писав.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1551
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2008 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Олежан написав:доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?

2900 баксів на місяць. Говорять що умови так собі. І це шалений оверпрайс. Якщо залишаться у Відні - наступного місяця з'їдуть у набагато дешевше житло. Можливо цоколь.
дивно, до війни за 700-900 євро можна було знайти не у центрі 1к. Братислава поряд, там ще дешевше
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 226
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:11

  Альтернативщик написав:
  roberto dark написав:А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.

Сегодня в Кракове в отделении банка(в котором обычно нет людей) просто аншлаг! Эти детки открывают валютные счета и достают сумки с деньгами, судя по количеству я сомневаюсь что они пойдут куда-то работать в ближайшие 10лет. Сейчас нету лимита на 10тыс валюты на человека на границе.
Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы) А так поляки молодцы конечно, да и все европейцы. Я развозил женщин и детей не только по Польше, но и Германия-Чехия-Словакия и везде огромное желание помочь.

ХЗ, а чо со Львова то посваливали?!У мну у малого перекличку в Вайбер перекличку проводили класса, из 28 чел, 6 за бугром, думаю в Польше.
Bolt
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9666966796689669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2185, 2186, 2187
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21862 5478790
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 бер, 2022 11:58
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1712344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33968
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1818)
14.03.2022 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.