|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 бер, 2022 17:18
CRUSADER написав: airmax78 написав: Олежан написав:
доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?
2900 баксів на місяць. Говорять що умови так собі. І це шалений оверпрайс. Якщо залишаться у Відні - наступного місяця з'їдуть у набагато дешевше житло. Можливо цоколь.
дивно, до війни за 700-900 євро можна було знайти не у центрі 1к. Братислава поряд, там ще дешевше
В 19годк ездил в Австрию, чтобы не платить за готель в Вене, сняли номер на 5 чел с завтраком за 100€/сутки в центре Братиславы, утром ехали в Вену, вечером возвращались и так три дня. Там 70 км всего автобаном.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1064
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 17:19
Хомякоид написав: airmax78 написав:
Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.
Казав мови треба вчити.
Макс пробуйте Польщу якщо не маєте знань іноземних мов.
Німецька важка мова, якщо не знаєте це десь рік+ якщо не працювати і тільки мову вчити, якщо працювати то роки три.
Польща розвивається швидко і українці інтегруються без проблем.
Чабанчики вже грошей не приносять. Буду забивати вікна дошками
Нарешті все як я писав.
Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40421
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 946 раз.
- Подякували: 4974 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 бер, 2022 17:54
airmax78 написав: Олежан написав:
доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?
2900 баксів на місяць. Говорять що умови так собі. І це шалений оверпрайс. Якщо залишаться у Відні - наступного місяця з'їдуть у набагато дешевше житло. Можливо цоколь.
набагато дешевше може бути якщо орендувати від 1р+
якщо на короткий строк, то це буде сарай
прайс ок
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 563
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 17:59
airmax78 написав: Хомякоид написав: airmax78 написав:
Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.
Казав мови треба вчити.
Макс пробуйте Польщу якщо не маєте знань іноземних мов.
Німецька важка мова, якщо не знаєте це десь рік+ якщо не працювати і тільки мову вчити, якщо працювати то роки три.
Польща розвивається швидко і українці інтегруються без проблем.
Чабанчики вже грошей не приносять. Буду забивати вікна дошками
Нарешті все як я писав.
Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.
Для оплати кавалірки в Відні можу "подхватить упавшее знамя" (викупити квартиру в Львівській Брамі з незакінченим ремонтом)
Забю дошками квартиру в центрі. На цьому вже нарешті заспокоюсь.
П.С. якщо дійсно жінка говорить німецькою, хай їде в Швейцарію, там також можна оформити біженство. Для дитини оформити суперінтенсив по мовам, за місяць буде говорити.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1552
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2008 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 18:09
Хомякоид написав:
Для оплати кавалірки в Відні можу "подхватить упавшее знамя" (викупити квартиру в Львівській Брамі з незакінченим ремонтом)
Забю дошками квартиру в центрі. На цьому вже нарешті заспокоюсь.
П.С. якщо дійсно жінка говорить німецькою, хай їде в Швейцарію, там також можна оформити біженство. Для дитини оформити суперінтенсив по мовам, за місяць буде говорити.
Ремонт завершений. Тільки штор нема. Вони зараз розглядають варіант із Швейцарією. Там прибиральницям набагато краще платять.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40421
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 946 раз.
- Подякували: 4974 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 бер, 2022 18:25
airmax78
ты сделал ремонт? сдашь мне за 50$ в месяц?
я на крыше переделаю Javalin чтобы он стрелял по самолетам. (Есть такая возможность)
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4708
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 14 бер, 2022 18:33
proftpd66 написав:airmax78
ты сделал ремонт? сдашь мне за 50$ в месяц?
я на крыше переделаю Javalin чтобы он стрелял по самолетам. (Есть такая возможность)
Ок. Встанови кулемети великокаліберні у кожній кімнаті напроти вікон - закріплюй на анкери безпосередньо до підлоги. Якщо проб'єшь кабель теплої підлоги або труби опалення - нічого страшного.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40421
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 946 раз.
- Подякували: 4974 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 бер, 2022 18:35
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
ты сделал ремонт? сдашь мне за 50$ в месяц?
я на крыше переделаю Javalin чтобы он стрелял по самолетам. (Есть такая возможность)
Ок. Встанови кулемети великокаліберні у кожній кімнаті напроти вікон - закріплюй на анкери безпосередньо до підлоги. Якщо проб'єшь кабель теплої підлоги або труби опалення - нічого страшного.
я могу так:
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4708
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21862
|5478842
|
|
|992
|1712360
|
|
|16
|33968
|
|