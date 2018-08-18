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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9667966896699670

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
1. Не вище 900
18%
31
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:18

  CRUSADER написав:
airmax78 написав:
  Олежан написав:доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?

2900 баксів на місяць. Говорять що умови так собі. І це шалений оверпрайс. Якщо залишаться у Відні - наступного місяця з'їдуть у набагато дешевше житло. Можливо цоколь.
дивно, до війни за 700-900 євро можна було знайти не у центрі 1к. Братислава поряд, там ще дешевше

В 19годк ездил в Австрию, чтобы не платить за готель в Вене, сняли номер на 5 чел с завтраком за 100€/сутки в центре Братиславы, утром ехали в Вену, вечером возвращались и так три дня. Там 70 км всего автобаном.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:19

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.


Казав мови треба вчити.
Макс пробуйте Польщу якщо не маєте знань іноземних мов.
Німецька важка мова, якщо не знаєте це десь рік+ якщо не працювати і тільки мову вчити, якщо працювати то роки три.
Польща розвивається швидко і українці інтегруються без проблем.

Чабанчики вже грошей не приносять. Буду забивати вікна дошками :D
Нарешті все як я писав.

Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:54

  airmax78 написав:
  Олежан написав:доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?

2900 баксів на місяць. Говорять що умови так собі. І це шалений оверпрайс. Якщо залишаться у Відні - наступного місяця з'їдуть у набагато дешевше житло. Можливо цоколь.

набагато дешевше може бути якщо орендувати від 1р+
якщо на короткий строк, то це буде сарай
прайс ок
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:59

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.


Казав мови треба вчити.
Макс пробуйте Польщу якщо не маєте знань іноземних мов.
Німецька важка мова, якщо не знаєте це десь рік+ якщо не працювати і тільки мову вчити, якщо працювати то роки три.
Польща розвивається швидко і українці інтегруються без проблем.

Чабанчики вже грошей не приносять. Буду забивати вікна дошками :D
Нарешті все як я писав.

Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.


Для оплати кавалірки в Відні можу "подхватить упавшее знамя" (викупити квартиру в Львівській Брамі з незакінченим ремонтом)
Забю дошками квартиру в центрі. На цьому вже нарешті заспокоюсь.

П.С. якщо дійсно жінка говорить німецькою, хай їде в Швейцарію, там також можна оформити біженство. Для дитини оформити суперінтенсив по мовам, за місяць буде говорити.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:09

  Хомякоид написав:
Для оплати кавалірки в Відні можу "подхватить упавшее знамя" (викупити квартиру в Львівській Брамі з незакінченим ремонтом)
Забю дошками квартиру в центрі. На цьому вже нарешті заспокоюсь.

П.С. якщо дійсно жінка говорить німецькою, хай їде в Швейцарію, там також можна оформити біженство. Для дитини оформити суперінтенсив по мовам, за місяць буде говорити.

Ремонт завершений. Тільки штор нема. Вони зараз розглядають варіант із Швейцарією. Там прибиральницям набагато краще платять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:24

airmax78
Логично.
Альпийские луга и убирать приятнее, и экология опять же полной грудью.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ребята, как думаете, Китай поддержит парашу?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:48

  Олежан написав:ребята, как думаете, Китай поддержит парашу?

Тут как раз об этом.
https://ua.korrespondent.net/world/4456 ... rainoui-FT
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

новости читаю
это ж Украину разнесут в прах
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:49

  Олежан написав:новости читаю
это ж Украину разнесут в прах


История повторяеться, была Монгольская Империя в 13 веке, куда входил кетай и Сибирь, напала на Русь, теперь роися и кетай напали на Русь-Украину в 21 веке.
Ну ничего, раньше литва помогла скинуть ярмо, теперь англосаксонские страны в беде не оставят.
Смутные времена наступили :shock:
Хомякоид
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