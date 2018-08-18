Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Олежан написав:доречі, Макс, за скільки зняли жило у Відні?
2900 баксів на місяць. Говорять що умови так собі. І це шалений оверпрайс. Якщо залишаться у Відні - наступного місяця з'їдуть у набагато дешевше житло. Можливо цоколь.
дивно, до війни за 700-900 євро можна було знайти не у центрі 1к. Братислава поряд, там ще дешевше
В 19годк ездил в Австрию, чтобы не платить за готель в Вене, сняли номер на 5 чел с завтраком за 100€/сутки в центре Братиславы, утром ехали в Вену, вечером возвращались и так три дня. Там 70 км всего автобаном.
airmax78 написав:Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.
Казав мови треба вчити. Макс пробуйте Польщу якщо не маєте знань іноземних мов. Німецька важка мова, якщо не знаєте це десь рік+ якщо не працювати і тільки мову вчити, якщо працювати то роки три. Польща розвивається швидко і українці інтегруються без проблем.
Чабанчики вже грошей не приносять. Буду забивати вікна дошками Нарешті все як я писав.
Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.
airmax78 написав:Ніт. Не може влаштуватись. Мови не знає. Мати знає мову, але не може доньку навчити. Замкнене коло якесь. Будуть подаватись на допомогу держави, або їхати далі.
Казав мови треба вчити. Макс пробуйте Польщу якщо не маєте знань іноземних мов. Німецька важка мова, якщо не знаєте це десь рік+ якщо не працювати і тільки мову вчити, якщо працювати то роки три. Польща розвивається швидко і українці інтегруються без проблем.
Чабанчики вже грошей не приносять. Буду забивати вікна дошками Нарешті все як я писав.
Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.
Для оплати кавалірки в Відні можу "подхватить упавшее знамя" (викупити квартиру в Львівській Брамі з незакінченим ремонтом) Забю дошками квартиру в центрі. На цьому вже нарешті заспокоюсь.
П.С. якщо дійсно жінка говорить німецькою, хай їде в Швейцарію, там також можна оформити біженство. Для дитини оформити суперінтенсив по мовам, за місяць буде говорити.
Хомякоид написав: Для оплати кавалірки в Відні можу "подхватить упавшее знамя" (викупити квартиру в Львівській Брамі з незакінченим ремонтом) Забю дошками квартиру в центрі. На цьому вже нарешті заспокоюсь.
П.С. якщо дійсно жінка говорить німецькою, хай їде в Швейцарію, там також можна оформити біженство. Для дитини оформити суперінтенсив по мовам, за місяць буде говорити.
Ремонт завершений. Тільки штор нема. Вони зараз розглядають варіант із Швейцарією. Там прибиральницям набагато краще платять.
Олежан написав:новости читаю это ж Украину разнесут в прах
История повторяеться, была Монгольская Империя в 13 веке, куда входил кетай и Сибирь, напала на Русь, теперь роися и кетай напали на Русь-Украину в 21 веке. Ну ничего, раньше литва помогла скинуть ярмо, теперь англосаксонские страны в беде не оставят. Смутные времена наступили