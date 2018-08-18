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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 бер, 2022 22:54
roberto dark написав: Negotive написав: Hotab написав:
Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати.
И это все!!
Помню с Донбасса после 2014 года, те кто с деньгами - массово переезжали в Киев. Теперь массово переезжают в Львов. Только Львов это совсем не Киев и Харьков, многие кто приехал во Львов это скоро поймут. И сбережения, соответственно возможность платить по 1000-500 долл в месяц за аренду, - быстро уходят, если нет соответственной "подпитки". Воспринимаю Львов сейчас - как перевалочную базу на пути к Европе.
А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.
Моя сім'я (жінка та неповнолітня дитина) останніми днями, незважаючи на труднощі, переїхала до Європи. Я вважаю, що їм там дешевше жити та платити оренду, ніж у Львові, де ціну загнали до гори чоловіки, яки відправили жінок, а сами лишилися жити поблизу західного кордону.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Пон 14 бер, 2022 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:03
Альтернативщик написав:
Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы)
Це дуже прикро, і моя жінка буда дуже здивована, що більшість "біженців" їдуть з безпечних міст подорожувати Європою та отримати халяву. З валізами та манікюрами, на відміну від справжніх біженців, таких як вона, яких зразу видно. Через них відбувається надмірне навантаження інфраструктури - переходів, транспорту, житла. Що таке трапляється у Львові, наприклад, що треба бігти?
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:04
antey1969 написав:airmax78
Логично.
Альпийские луга и убирать приятнее, и экология опять же полной грудью.
Саме тік.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:12
airmax78 написав:
Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.
Коли тут шуткували про індикатор Аірмаксу щодо цін на житло, ніхто не міг передбачити таке. Я не дуже слідкував за темою. Коли ви заселились та перевезли всі речі? 23.02?
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:17
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.
Коли тут шуткували про індикатор Аірмаксу щодо цін на житло ніхто не міг передбачити таке. Я не дуже слідкував за темою. Коли ви заселились та перевезли всі речі? 23.02?
Ніт. Не треба підгоняти під відповідь.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 00:16
Vlad442 написав:
Це дуже прикро, і моя жінка буда дуже здивована, що більшість "біженців" їдуть з безпечних міст подорожувати Європою та отримати халяву. З валізами та манікюрами, на відміну від справжніх біженців, таких як вона, яких зразу видно. Через них відбувається надмірне навантаження інфраструктури - переходів, транспорту, житла. Що таке трапляється у Львові, наприклад, що треба бігти?
Начитан про такое явление, но сомневаюсь про "большинство". И еще непонятен механизм "халявы". Насколько я понимаю перемещение на транспорте бесплатное, но жить и питаться придется там где дадут, а не там где хочется, а это не на каждом углу.
Размер пособия невелик.
Такая себе условная халява и без собственных вложений думаю не обойтись. Ну и не факт, что немного позже власти ЕС не обратят внимание на активно перемещающихся псевдобеженцев.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 06:50
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Додано: Вів 15 бер, 2022 06:51
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Додано: Вів 15 бер, 2022 07:24
Vlad442 написав: Альтернативщик написав:
Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы)
Це дуже прикро, і моя жінка буда дуже здивована, що більшість "біженців" їдуть з безпечних міст подорожувати Європою та отримати халяву. З валізами та манікюрами, на відміну від справжніх біженців, таких як вона, яких зразу видно. Через них відбувається надмірне навантаження інфраструктури - переходів, транспорту, житла. Що таке трапляється у Львові, наприклад, що треба бігти?
Після обстрілу Яворівського полігону народ став більш серйозно ставитись до повітряної тривоги. На наступну ніч, досить багато людей, коли приблизно о 3 ночі пролунав сигнал тривоги, перебувало до ранку в сховищах, підвалах, паркінгах.
Але все одно не розумію, чому а малого в класі вже десь 7 дітей вивезли за кордон. Я, наприклад, теж можу відправити дітей до сестри дружини під Мадрид, але, що вони там будуть робити?!
Читаю польскі новини, поляки розподіляють наших дітей в польскі школи, викладати очевидно будуть польскою. Яка ефективність такого навчання?!
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Додано: Вів 15 бер, 2022 07:36
Bolt написав: Vlad442 написав: Альтернативщик написав:
Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы)
Це дуже прикро, і моя жінка буда дуже здивована, що більшість "біженців" їдуть з безпечних міст подорожувати Європою та отримати халяву. З валізами та манікюрами, на відміну від справжніх біженців, таких як вона, яких зразу видно. Через них відбувається надмірне навантаження інфраструктури - переходів, транспорту, житла. Що таке трапляється у Львові, наприклад, що треба бігти?
Після обстрілу Яворівського полігону народ став більш серйозно ставитись до повітряної тривоги. На наступну ніч, досить багато людей, коли приблизно о 3 ночі пролунав сигнал тривоги, перебувало до ранку в сховищах, підвалах, паркінгах.
Але все одно не розумію, чому а малого в класі вже десь 7 дітей вивезли за кордон. Я, наприклад, теж можу відправити дітей до сестри дружини під Мадрид, але, що вони там будуть робити?!
Читаю польскі новини, поляки розподіляють наших дітей в польскі школи, викладати очевидно будуть польскою. Яка ефективність такого навчання?!
Халява сєр. Думаю позарились на гроші для біженців.
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