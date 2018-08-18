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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
1. Не вище 900
18%
31
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:54

  roberto dark написав:
  Negotive написав:
  Hotab написав:Вчера букинг во Львове показал только 3 варианта, от 2650 до 3500 грн за сутки. Это не лакшери, просто 2 спальни, 3 кровати.
И это все!!

Помню с Донбасса после 2014 года, те кто с деньгами - массово переезжали в Киев. Теперь массово переезжают в Львов. Только Львов это совсем не Киев и Харьков, многие кто приехал во Львов это скоро поймут. И сбережения, соответственно возможность платить по 1000-500 долл в месяц за аренду, - быстро уходят, если нет соответственной "подпитки". Воспринимаю Львов сейчас - как перевалочную базу на пути к Европе.

А эти киевские "мажоры", которые сейчас платят по 1000-1500$ в мес за аренду во Львове, поедут в ближайшем будущем в Европу МЫТЬ УНИТАЗЫ, НА СТРОЙКУ ИЛИ РАБОЧИМИ НА ФАБРИКАХ? Ну..Ну..Скорее вернутся обратно в Киев, или будут обосновываться на Западной Украине, если война не растянется на долгое время конечно.

Моя сім'я (жінка та неповнолітня дитина) останніми днями, незважаючи на труднощі, переїхала до Європи. Я вважаю, що їм там дешевше жити та платити оренду, ніж у Львові, де ціну загнали до гори чоловіки, яки відправили жінок, а сами лишилися жити поблизу західного кордону.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 14 бер, 2022 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Альтернативщик написав:Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы)

Це дуже прикро, і моя жінка буда дуже здивована, що більшість "біженців" їдуть з безпечних міст подорожувати Європою та отримати халяву. З валізами та манікюрами, на відміну від справжніх біженців, таких як вона, яких зразу видно. Через них відбувається надмірне навантаження інфраструктури - переходів, транспорту, житла. Що таке трапляється у Львові, наприклад, що треба бігти?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:04

  antey1969 написав:airmax78
Логично.
Альпийские луга и убирать приятнее, и экология опять же полной грудью.

Саме тік.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.

Коли тут шуткували про індикатор Аірмаксу щодо цін на житло, ніхто не міг передбачити таке. Я не дуже слідкував за темою. Коли ви заселились та перевезли всі речі? 23.02?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:17

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Дружина німецькою розмовляє без акценту. Але у доньки немає хисту до мов, нажаль. Якось влаштуються. Я їм сказав так: старе життя у минулому. Зараз нове починається - виживайте як можете. Поки що мені не дуже подобається як вони виживають. Кавалірку могли б і подешевше знайти.

Коли тут шуткували про індикатор Аірмаксу щодо цін на житло ніхто не міг передбачити таке. Я не дуже слідкував за темою. Коли ви заселились та перевезли всі речі? 23.02?

Ніт. Не треба підгоняти під відповідь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 00:16

  Vlad442 написав:Це дуже прикро, і моя жінка буда дуже здивована, що більшість "біженців" їдуть з безпечних міст подорожувати Європою та отримати халяву. З валізами та манікюрами, на відміну від справжніх біженців, таких як вона, яких зразу видно. Через них відбувається надмірне навантаження інфраструктури - переходів, транспорту, житла. Що таке трапляється у Львові, наприклад, що треба бігти?


Начитан про такое явление, но сомневаюсь про "большинство". И еще непонятен механизм "халявы". Насколько я понимаю перемещение на транспорте бесплатное, но жить и питаться придется там где дадут, а не там где хочется, а это не на каждом углу.
Размер пособия невелик.
Такая себе условная халява и без собственных вложений думаю не обойтись. Ну и не факт, что немного позже власти ЕС не обратят внимание на активно перемещающихся псевдобеженцев.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:50

Если такой звиздец продолжится то цены однозначно вверх ((

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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Del
Востаннє редагувалось Foridm в Вів 15 бер, 2022 07:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 07:24

  Vlad442 написав:
  Альтернативщик написав:Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы)

Це дуже прикро, і моя жінка буда дуже здивована, що більшість "біженців" їдуть з безпечних міст подорожувати Європою та отримати халяву. З валізами та манікюрами, на відміну від справжніх біженців, таких як вона, яких зразу видно. Через них відбувається надмірне навантаження інфраструктури - переходів, транспорту, житла. Що таке трапляється у Львові, наприклад, що треба бігти?

Після обстрілу Яворівського полігону народ став більш серйозно ставитись до повітряної тривоги. На наступну ніч, досить багато людей, коли приблизно о 3 ночі пролунав сигнал тривоги, перебувало до ранку в сховищах, підвалах, паркінгах.
Але все одно не розумію, чому а малого в класі вже десь 7 дітей вивезли за кордон. Я, наприклад, теж можу відправити дітей до сестри дружини під Мадрид, але, що вони там будуть робити?!
Читаю польскі новини, поляки розподіляють наших дітей в польскі школи, викладати очевидно будуть польскою. Яка ефективність такого навчання?!
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 07:36

  Bolt написав:
  Vlad442 написав:
  Альтернативщик написав:Отдельно заметил по школе(куда ходит мой ребенок), в класс добавили несколько детей со Львова и просят нести им новую одежду обувь, ведь у них нет ничего(інфо от директора школы)

Це дуже прикро, і моя жінка буда дуже здивована, що більшість "біженців" їдуть з безпечних міст подорожувати Європою та отримати халяву. З валізами та манікюрами, на відміну від справжніх біженців, таких як вона, яких зразу видно. Через них відбувається надмірне навантаження інфраструктури - переходів, транспорту, житла. Що таке трапляється у Львові, наприклад, що треба бігти?

Після обстрілу Яворівського полігону народ став більш серйозно ставитись до повітряної тривоги. На наступну ніч, досить багато людей, коли приблизно о 3 ночі пролунав сигнал тривоги, перебувало до ранку в сховищах, підвалах, паркінгах.
Але все одно не розумію, чому а малого в класі вже десь 7 дітей вивезли за кордон. Я, наприклад, теж можу відправити дітей до сестри дружини під Мадрид, але, що вони там будуть робити?!
Читаю польскі новини, поляки розподіляють наших дітей в польскі школи, викладати очевидно будуть польскою. Яка ефективність такого навчання?!


Халява сєр. Думаю позарились на гроші для біженців.
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