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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 бер, 2022 07:43
Вчера новости по радио слушал, румынские таможенники изъяли у нашей семьи, что пересекла их границу, полтора ляма баксов, 50к евро и золото. Это можна было бы даже в Вене квартирку прикупить.
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Bolt
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Додано: Вів 15 бер, 2022 07:47
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vitaliian
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Додано: Вів 15 бер, 2022 07:48
Хомякоид написав: Bolt написав: Vlad442 написав:
Це дуже прикро, і моя жінка буда дуже здивована, що більшість "біженців" їдуть з безпечних міст подорожувати Європою та отримати халяву. З валізами та манікюрами, на відміну від справжніх біженців, таких як вона, яких зразу видно. Через них відбувається надмірне навантаження інфраструктури - переходів, транспорту, житла. Що таке трапляється у Львові, наприклад, що треба бігти?
Після обстрілу Яворівського полігону народ став більш серйозно ставитись до повітряної тривоги. На наступну ніч, досить багато людей, коли приблизно о 3 ночі пролунав сигнал тривоги, перебувало до ранку в сховищах, підвалах, паркінгах.
Але все одно не розумію, чому а малого в класі вже десь 7 дітей вивезли за кордон. Я, наприклад, теж можу відправити дітей до сестри дружини під Мадрид, але, що вони там будуть робити?!
Читаю польскі новини, поляки розподіляють наших дітей в польскі школи, викладати очевидно будуть польскою. Яка ефективність такого навчання?!
Халява сєр. Думаю позарились на гроші для біженців.
Читав, що в Польші деякі власники польскіх хостелів для робітників, порозганяли з них наших мігрантів, що проживали в них за 500 зл місяць, щоб заселити біженців, бо за їх проживання будуть виплачувати 1200 зл.
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Bolt
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:11
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vitaliian
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:26
vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
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Хомякоид
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:31
Хомякоид написав:vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
Только нафиг ни кому не нужны. Интересно какая будет численность населения Украины после войны?! Лямов 30 хотя бы наберётся?
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Bolt
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:38
Bolt написав: Хомякоид написав:vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
Только нафиг ни кому не нужны. Интересно какая будет численность населения Украины после войны?! Лямов 30 хотя бы наберётся?
Шо за бред, жизнь продолжается не только во Львове но и в Киеве, и даже в Мариуполе. Многие люди потеряли (и вероятно ещё потеряют) жильё, некоторые сделают правильные выводы например, не стоит покупать квартиры в многоэтажных свечках, это удобная цель для ракет, дома в которые враги будут целиться в первую очередь.
Наверное это повлияет на цену м2, (чем больше в доме квартир тем цена метра должна быть дешевле). Для уличных боёв наиболее уязвимы дома на красных линиях особенно 1-3 этажи, на первых этажах разрушения почти гарантированы.
На неоккупированных территориях дешевея не вангую, скорее всего народу выдадут без% кредиты на покупку нового жилья. Возможно часть киевлян, харьковчан, сумчан , мариупольцев захочет переселиться на западную Украину. Там может быть дорожай х3
Приграничные с рф города будут признаны токсичными и малопригодными для безопасной жизни.
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vitaliian
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:46
Хомякоид написав:vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
Я эти вопросы не решаю, обратитесь к фейслесу
как по мне название пока ещё не потеряло свою актуальность.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:47
vitaliian написав: Bolt написав: Хомякоид написав:vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
Только нафиг ни кому не нужны. Интересно какая будет численность населения Украины после войны?! Лямов 30 хотя бы наберётся?
Шо за бред, жизнь продолжается не только во Львове но и в Киеве, и даже в Мариуполе. Многие люди потеряли (и вероятно ещё потеряют) жильё, некоторые сделают правильные выводы например, не стоит покупать квартиры в многоэтажных свечках, это удобная цель для ракет, дома в которые враги будут целиться в первую очередь.
Наверное это повлияет на цену м2, (чем больше в доме квартир тем цена метра должна быть дешевле). Для уличных боёв наиболее уязвимы дома на красных линиях особенно 1-3 этажи, на первых этажах разрушения почти гарантированы.
На неоккупированных территориях дешевея не вангую, скорее всего народу выдадут без% кредиты на покупку нового жилья. Возможно часть киевлян, сумчан , мариупольцев захочет переселиться на западную Украину. Там может быть дорожай х2
Думаю после войны инвештировать в КРН с доходностью в 10% будет казаться безумием.
Львов выйдет в тренды по закладке новых домов.
Не уверен даже что можно будет здать квартиру на окраине за прайс выше чем комуналь.
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Хомякоид
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:50
После войны, спустя какое-то время, люди перестанут мыслить категориями - в цоколе безопаснее, в свечках опасне т.д. Кроме того, как мы видим - частные дома в пригородах ( типа Ирпеня и Бучи), а также в многих сёлах и небольших городах, жители оказались совершенно НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ПВО + отсутствие бомбоубежищ и частные дома были просто стерты с лица земли. Также им гораздо сложнее оказать медицинскую помощь, МЧС , пожарных...
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 15 бер, 2022 08:54, всього редагувалось 4 разів.
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