RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9670967196729673

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
1. Не вище 900
18%
31
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 08:50

  Хомякоид написав:Не уверен даже что можно будет здать квартиру на окраине за прайс выше чем комуналь.
вы опять путаете тысячи и миллионы. В Киеве с пригородами 4 млн населения, пусть 0,5 млн выедет во Львов и другие городки зап.украины но оставшиеся 3,5млн это огромный рынок покупателей, аналогов которому в Украине нет.

Думать что 3,5 млн перестанут арендовать квартиры, покупать мыло, рыбу, хлеб и масло - на грани безумия.

Даже если в теории все захотят выехать на практике это невозможно технически, для них понадобится построить 10!!! Новых Ивано-Франковсков. Это в Китае строят по миллионнику в год, а у нас на такое строительство сто лет уйдет.

Или вы думаете что жить в палатке комфортнее чем в Киеве?

Скорее жители приграничных с рф населенных пунктов в ближайшее 5 лет будут медленно мигрировать в глубь страны. На момент они первыми подпадают под удар градами с территории врага.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11336
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9670967196729673
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2185, 2186, 2187
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21864 5479356
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 бер, 2022 06:53
Foridm
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1712407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33985
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.