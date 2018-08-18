вы опять путаете тысячи и миллионы. В Киеве с пригородами 4 млн населения, пусть 0,5 млн выедет во Львов и другие городки зап.украины но оставшиеся 3,5млн это огромный рынок покупателей, аналогов которому в Украине нет.
Думать что 3,5 млн перестанут арендовать квартиры, покупать мыло, рыбу, хлеб и масло - на грани безумия.
Даже если в теории все захотят выехать на практике это невозможно технически, для них понадобится построить 10!!! Новых Ивано-Франковсков. Это в Китае строят по миллионнику в год, а у нас на такое строительство сто лет уйдет.
Или вы думаете что жить в палатке комфортнее чем в Киеве?
Скорее жители приграничных с рф населенных пунктов в ближайшее 5 лет будут медленно мигрировать в глубь страны. На момент они первыми подпадают под удар градами с территории врага.