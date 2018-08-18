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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:38
Bolt написав: Хомякоид написав:vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
Только нафиг ни кому не нужны. Интересно какая будет численность населения Украины после войны?! Лямов 30 хотя бы наберётся?
Шо за бред, жизнь продолжается не только во Львове но и в Киеве, и даже в Мариуполе. Многие люди потеряли (и вероятно ещё потеряют) жильё, некоторые сделают правильные выводы например, не стоит покупать квартиры в многоэтажных свечках, это удобная цель для ракет, дома в которые враги будут целиться в первую очередь.
Наверное это повлияет на цену м2, (чем больше в доме квартир тем цена метра должна быть дешевле). Для уличных боёв наиболее уязвимы дома на красных линиях особенно 1-3 этажи, на первых этажах разрушения почти гарантированы.
На неоккупированных территориях дешевея не вангую, скорее всего народу выдадут без% кредиты на покупку нового жилья. Возможно часть киевлян, харьковчан, сумчан , мариупольцев захочет переселиться на западную Украину. Там может быть дорожай х3
Приграничные с рф города будут признаны токсичными и малопригодными для безопасной жизни.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:46
Хомякоид написав:vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
Я эти вопросы не решаю, обратитесь к фейслесу
как по мне название пока ещё не потеряло свою актуальность.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:50
После войны, спустя какое-то время, люди перестанут мыслить категориями - в цоколе безопаснее, в свечках опасне т.д. Кроме того, как мы видим - частные дома в пригородах ( типа Ирпеня и Бучи), а также в многих сёлах и небольших городах, жители оказались совершенно НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ПВО + отсутствие бомбоубежищ и частные дома были просто стерты с лица земли. Также им гораздо сложнее оказать медицинскую помощь, МЧС , пожарных...
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 15 бер, 2022 08:54, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:50
Хомякоид написав:
Не уверен даже что можно будет здать квартиру на окраине за прайс выше чем комуналь.
вы опять путаете тысячи и миллионы. В Киеве с пригородами 4 млн населения, пусть 0,5 млн выедет во Львов и другие городки зап.украины но оставшиеся 3,5млн это огромный рынок покупателей, аналогов которому в Украине нет.
Думать что 3,5 млн перестанут арендовать квартиры, покупать мыло, рыбу, хлеб и масло - на грани безумия.
Даже если в теории все захотят выехать на практике это невозможно технически, для них понадобится построить 10!!! Новых Ивано-Франковсков. Это в Китае строят по миллионнику в год, а у нас на такое строительство сто лет уйдет.
Или вы думаете что жить в палатке комфортнее чем в Киеве?
Скорее жители приграничных с рф населенных пунктов в ближайшее 5 лет будут медленно мигрировать в глубь страны. На момент они первыми подпадают под удар градами с территории врага.
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vitaliian
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Додано: Вів 15 бер, 2022 09:14
Блин. Во Львове уже после 14 года стало некомфортно жить от панаехов, куда ещё?! Я раньше из под Львовских ипеней доезжал до центра 16 км за 18-23 мин, то после 14 года это время плавно выросло до 50 мин. Сейчас по городу еду, с 15% припарковыных машин на киевских бляхах.
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Bolt
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Додано: Вів 15 бер, 2022 09:46
Хомяк, че ж ты такой умный чабаны свои не слил? где логика, если ты так все знал, наверное чтоб кого то поселить в чабанах, надо будет доплачивать теперь...
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DmitryK
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Додано: Вів 15 бер, 2022 10:02
DmitryK написав:
Хомяк, че ж ты такой умный чабаны свои не слил? где логика, если ты так все знал, наверное чтоб кого то поселить в чабанах, надо будет доплачивать теперь...
Чабаны для меня не главное в жизни.
Держал как подпитку для родителей.
Есть еще одна причина связанная с декларированием и родственниками.
Дальше буду смотреть по обстоятельствам.
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Хомякоид
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Додано: Вів 15 бер, 2022 10:35
Bolt написав: Хомякоид написав:vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
Только нафиг ни кому не нужны. Интересно какая будет численность населения Украины после войны?! Лямов 30 хотя бы наберётся?
Вряд ли. 20 25 макс. И будут уезжать дальше
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prosecutor
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Додано: Вів 15 бер, 2022 10:42
Vlad442
Vlad, у вас квартиры (пенсионный фонд) хоть целые?
На ХТЗ хоть не было основного пула?
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барабашов
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