Додано: Вів 15 бер, 2022 08:38

Bolt написав: Хомякоид написав: vitaliian



Может уже ветку пора перииминововать ?

Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру. Может уже ветку пора перииминововать ?Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.

Только нафиг ни кому не нужны. Интересно какая будет численность населения Украины после войны?! Лямов 30 хотя бы наберётся? Только нафиг ни кому не нужны. Интересно какая будет численность населения Украины после войны?! Лямов 30 хотя бы наберётся?

Шо за бред, жизнь продолжается не только во Львове но и в Киеве, и даже в Мариуполе. Многие люди потеряли (и вероятно ещё потеряют) жильё, некоторые сделают правильные выводы например, не стоит покупать квартиры в многоэтажных свечках, это удобная цель для ракет, дома в которые враги будут целиться в первую очередь.Наверное это повлияет на цену м2, (чем больше в доме квартир тем цена метра должна быть дешевле). Для уличных боёв наиболее уязвимы дома на красных линиях особенно 1-3 этажи, на первых этажах разрушения почти гарантированы.На неоккупированных территориях дешевея не вангую, скорее всего народу выдадут без% кредиты на покупку нового жилья. Возможно часть киевлян, харьковчан, сумчан , мариупольцев захочет переселиться на западную Украину. Там может быть дорожай х3Приграничные с рф города будут признаны токсичными и малопригодными для безопасной жизни.