|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 бер, 2022 10:44
Хомякоид написав:
Чабаны для меня не главное в жизни.
судя по тому сколько времени вы проводите на киевской ветке вы сами не знаете что для вас главное. Я почему то на немецких форумах не сижу.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11344
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1914 раз.
- Подякували: 2749 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21864
|5479459
|
|
|992
|1712416
|
|
|16
|33988
|