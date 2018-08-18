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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 бер, 2022 10:44
Хомякоид написав:
Чабаны для меня не главное в жизни.
судя по тому сколько времени вы проводите на киевской ветке вы сами не знаете что для вас главное. Я почему то на немецких форумах не сижу.
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vitaliian
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:19
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Чабаны для меня не главное в жизни.
судя по тому сколько времени вы проводите на киевской ветке вы сами не знаете что для вас главное. Я почему то на немецких форумах не сижу.
Согласен, надо заканчивать.
Буду стараться меньше сидеть.
Новости просто нигде с первых рук не получишь как на этом форуме.
Сейчас Украина на первых полосах всего мира.
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Хомякоид
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:27
барабашов написав:
Vlad, у вас квартиры (пенсионный фонд) хоть целые?
Не знаю. Там де живуть люди, маю якусь інформацію. Там де виїхали, я не їздив не перевіряв.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:48
vladimir07 написав:
Начитан про такое явление, но сомневаюсь про "большинство". И еще непонятен механизм "халявы". Насколько я понимаю перемещение на транспорте бесплатное, но жить и питаться придется там где дадут, а не там где хочется, а это не на каждом углу.
Размер пособия невелик.
Такая себе условная халява и без собственных вложений думаю не обойтись. Ну и не факт, что немного позже власти ЕС не обратят внимание на активно перемещающихся псевдобеженцев.
Люди, прикриваючись статутом біженця їдуть не на пусте місце. До родичів, до роботи. Може хтось давно хотів поїхати до Іспанії, купити там будиночок, та жити тихим кодером, наприклад. Раніше це було складно - отримати право на проживання та работу. Зараз щонайменше на рік дуже легко.
Я вважаю, что більша частина біженців, це не люди з Харківа, Маріуполя чи Охтирки у грязному одязі, тритижневим манікюром, та сумкой речей на погоду коли вони виїхали, не справжні військові біженці, а економічні мігранти з бідної країни. Я мог би зрозуміти їх мотиви, якби вони не заважали справжнім біженцям, не перевантажували інфраструктуру, не надували ціни на житло в Європі, не експлуатували би безкорисне бажання допомогти постраждалим українцям.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:52
Жодного зневажливого слова більше про регіони та передмістя.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:53
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Чабаны для меня не главное в жизни.
судя по тому сколько времени вы проводите на киевской ветке вы сами не знаете что для вас главное. Я почему то на немецких форумах не сижу.
Согласен, надо заканчивать.
Буду стараться меньше сидеть.
Новости просто нигде с первых рук не получишь как на этом форуме.
Сейчас Украина на первых полосах всего мира.
Могу в ЛС закинуть десяток телеграм каналов там новости часто сообщают ещё до того как происходит событие. А здесь ценно мнение людей имеющих какое-то то отношение к теме недвижимости.
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vitaliian
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:59
vitaliian написав: Хомякоид написав: vitaliian написав:
Согласен, надо заканчивать.
Буду стараться меньше сидеть.
Новости просто нигде с первых рук не получишь как на этом форуме.
Сейчас Украина на первых полосах всего мира.
Могу в ЛС закинуть десяток телеграм каналов там новости часто сообщают ещё до того как происходит событие. А здесь ценно мнение людей имеющих какое-то то отношение к теме недвижимости.
Я свое мнение уже раз написал. Комментарий удалили, меня забанили.
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