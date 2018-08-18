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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 бер, 2022 11:27
барабашов написав:
Vlad, у вас квартиры (пенсионный фонд) хоть целые?
Не знаю. Там де живуть люди, маю якусь інформацію. Там де виїхали, я не їздив не перевіряв.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:48
vladimir07 написав:
Начитан про такое явление, но сомневаюсь про "большинство". И еще непонятен механизм "халявы". Насколько я понимаю перемещение на транспорте бесплатное, но жить и питаться придется там где дадут, а не там где хочется, а это не на каждом углу.
Размер пособия невелик.
Такая себе условная халява и без собственных вложений думаю не обойтись. Ну и не факт, что немного позже власти ЕС не обратят внимание на активно перемещающихся псевдобеженцев.
Люди, прикриваючись статутом біженця їдуть не на пусте місце. До родичів, до роботи. Може хтось давно хотів поїхати до Іспанії, купити там будиночок, та жити тихим кодером, наприклад. Раніше це було складно - отримати право на проживання та работу. Зараз щонайменше на рік дуже легко.
Я вважаю, что більша частина біженців, це не люди з Харківа, Маріуполя чи Охтирки у грязному одязі, тритижневим манікюром, та сумкой речей на погоду коли вони виїхали, не справжні військові біженці, а економічні мігранти з бідної країни. Я мог би зрозуміти їх мотиви, якби вони не заважали справжнім біженцям, не перевантажували інфраструктуру, не надували ціни на житло в Європі, не експлуатували би безкорисне бажання допомогти постраждалим українцям.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:52
Жодного зневажливого слова більше про регіони та передмістя.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:53
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Чабаны для меня не главное в жизни.
судя по тому сколько времени вы проводите на киевской ветке вы сами не знаете что для вас главное. Я почему то на немецких форумах не сижу.
Согласен, надо заканчивать.
Буду стараться меньше сидеть.
Новости просто нигде с первых рук не получишь как на этом форуме.
Сейчас Украина на первых полосах всего мира.
Могу в ЛС закинуть десяток телеграм каналов там новости часто сообщают ещё до того как происходит событие. А здесь ценно мнение людей имеющих какое-то то отношение к теме недвижимости.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:16
Vlad442 написав:
Люди, прикриваючись статутом біженця їдуть не на пусте місце. До родичів, до роботи. Може хтось давно хотів поїхати до Іспанії, купити там будиночок, та жити тихим кодером, наприклад. Раніше це було складно - отримати право на проживання та работу. Зараз щонайменше на рік дуже легко.
Я вважаю, что більша частина біженців, це не люди з Харківа, Маріуполя чи Охтирки у грязному одязі, тритижневим манікюром, та сумкой речей на погоду коли вони виїхали, не справжні військові біженці, а економічні мігранти з бідної країни. Я мог би зрозуміти їх мотиви, якби вони не заважали справжнім біженцям, не перевантажували інфраструктуру, не надували ціни на житло в Європі, не експлуатували би безкорисне бажання допомогти постраждалим українцям.
Согласен, что есть пользующиеся моментом, у которых есть ощутимые сбережения или могут расчитывать на работу (не полы мыть) но сколько таких ?
Именно бюджетно "путешествовать" смогут наверное одинокие женщины.
Те кто выехал с детьми будут заняты совсем иными проблемами.
Думаю имхо с западных областей выехали семьи тех, кто работает(ал) в Европе.
Ну а освободившееся жилье можно сдавать с коэффициентом от 2 и выше чем ранее.
Востаннє редагувалось vladimir07
в Вів 15 бер, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:06
vitaliian написав: Bolt написав: Хомякоид написав:vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
Только нафиг ни кому не нужны. Интересно какая будет численность населения Украины после войны?! Лямов 30 хотя бы наберётся?
Шо за бред, жизнь продолжается не только во Львове но и в Киеве, и даже в Мариуполе. Многие люди потеряли (и вероятно ещё потеряют) жильё, некоторые сделают правильные выводы например, не стоит покупать квартиры в многоэтажных свечках, это удобная цель для ракет, дома в которые враги будут целиться в первую очередь.
Наверное это повлияет на цену м2, (чем больше в доме квартир тем цена метра должна быть дешевле). Для уличных боёв наиболее уязвимы дома на красных линиях особенно 1-3 этажи, на первых этажах разрушения почти гарантированы.
На неоккупированных территориях дешевея не вангую, скорее всего народу выдадут без% кредиты на покупку нового жилья. Возможно часть киевлян, харьковчан, сумчан , мариупольцев захочет переселиться на западную Украину. Там может быть дорожай х3
Приграничные с рф города будут признаны токсичными и малопригодными для безопасной жизни.
через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:13
Bolt написав: Хомякоид написав:vitaliian
Может уже ветку пора перииминововать ?
Цены на жилье думаю по карману среднестатистическому даже польскому остарбайтеру.
Только нафиг ни кому не нужны. Интересно какая будет численность населения Украины после войны?! Лямов 30 хотя бы наберётся?
что имеется в виду? невозращенцы? Потери от главнокомандующего не слышали?
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:21
Приграничные с рф города будут признаны токсичными и малопригодными для безопасной жизни.[/quote]через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.[/qu
Почему не будет воспоминаний? Почему будут расхватываться? Кем будет расхватываться? И по какой цене?
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