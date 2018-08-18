Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Жодного зневажливого слова більше про регіони та передмістя.
Та ну? А как же "нормальная жизнь возможна только в центре"? Как там КК, в порядке? Давно он не появлялся. Али все постояльцы ветки уже на западной или еще дальше? Смотрю только Витальен регулярно пишет в других темах.
стараюсь поддерживать коллег форумчан и делиться актуальной информацией.
Увы то что пережили Ирпень и Буча это хуже ада. Моя уверенность в инвестиции в пригороды сильно пошатнулась.
‼️⚡Головне з брифінгу Андрія Нєбитова, начальника ГУ НП Київської області.
17.03.2022 ➡️Станом на 14:00
- Поліція досі не може знайти водія, який возив загиблого американського журналіста. - Під час евакуації людей у Бучанському районі на Київщині окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. - Вулиці міст на Київщині усіяні трупами мирних жителів. - В Ірпені тривають активні бойові дії, противник встиг облаштувати там свої позиції. Також там активно працюють ворожі ДРГ. - У Бучі російські військові здійснюють майнові та насильницькі злочини проти мирного населення. - Окупанти дуже деморалізовані, вони не отримують підкріплення і постачання. Грабують місцеве населення.
На фото брошенные в Ирпене авто, перед взорванным в Романовке мостом (слева набережная) это был и остаётся единственный путь эвакуации.
airmax78 написав:Жодного зневажливого слова більше про регіони та передмістя.
Та ну? А как же "нормальная жизнь возможна только в центре"? Как там КК, в порядке? Давно он не появлялся. Али все постояльцы ветки уже на западной или еще дальше? Смотрю только Витальен регулярно пишет в других темах.
Саме тому що зараз передмістя, обласні та районні центри прийняли на себе військовий удар, а провінційні міста прийняли на себе удар евакуації - саме тому більше ніякої зневаги до них. Ми одна країна. Коли війна скінчиться будемо допомогати відновлювати Бучу, Гостомель, Ірпень і т.ін. Але вже по уму.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 17 бер, 2022 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.
Потрясающий оптимизм. Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил. К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.
Потрясающий оптимизм. Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил. К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.
Потрясающий оптимизм. Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил. К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.
Долго писать, чтобы пояснить. Все прогнозы, где участвует расчет на основе объективных данных и логика - у меня обычно сбываются. Да, я ошибся с войной, не верил до последнего, пока истребитель в 4:30 утра над головой не пролетел. Но тут как раз отсутствие здравого смысла и логики у пуйла- маньяка сильно повлияло. Такое не прогнозируется. Котлованы(большинство) и без войны должны были заморозиться в 2022, я об этом ещё начиная с лета не раз писал