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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9671967296739674

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 173
1. Не вище 900
18%
32
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:22

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Жодного зневажливого слова більше про регіони та передмістя.


Та ну? А как же "нормальная жизнь возможна только в центре"?
Как там КК, в порядке? Давно он не появлялся. Али все постояльцы ветки уже на западной или еще дальше?
Смотрю только Витальен регулярно пишет в других темах.
стараюсь поддерживать коллег форумчан и делиться актуальной информацией.

Увы то что пережили Ирпень и Буча это хуже ада. Моя уверенность в инвестиции в пригороды сильно пошатнулась.

‼️⚡Головне з брифінгу Андрія Нєбитова, начальника ГУ НП Київської області.

17.03.2022
➡️Станом на 14:00

- Поліція досі не може знайти водія, який возив загиблого американського журналіста.
- Під час евакуації людей у Бучанському районі на Київщині окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками.
- Вулиці міст на Київщині усіяні трупами мирних жителів.
- В Ірпені тривають активні бойові дії, противник встиг облаштувати там свої позиції. Також там активно працюють ворожі ДРГ.
- У Бучі російські військові здійснюють майнові та насильницькі злочини проти мирного населення.
- Окупанти дуже деморалізовані, вони не отримують підкріплення і постачання. Грабують місцеве населення.

На фото брошенные в Ирпене авто, перед взорванным в Романовке мостом (слева набережная) это был и остаётся единственный путь эвакуации.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:32

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Жодного зневажливого слова більше про регіони та передмістя.


Та ну? А как же "нормальная жизнь возможна только в центре"?
Как там КК, в порядке? Давно он не появлялся. Али все постояльцы ветки уже на западной или еще дальше?
Смотрю только Витальен регулярно пишет в других темах.

Саме тому що зараз передмістя, обласні та районні центри прийняли на себе військовий удар, а провінційні міста прийняли на себе удар евакуації - саме тому більше ніякої зневаги до них. Ми одна країна. Коли війна скінчиться будемо допомогати відновлювати Бучу, Гостомель, Ірпень і т.ін. Але вже по уму.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 17 бер, 2022 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.


Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:38

  Damien написав:
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.


Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Damien написав:
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.


Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.
Долго писать, чтобы пояснить. Все прогнозы, где участвует расчет на основе объективных данных и логика - у меня обычно сбываются.
Да, я ошибся с войной, не верил до последнего, пока истребитель в 4:30 утра над головой не пролетел. Но тут как раз отсутствие здравого смысла и логики у пуйла- маньяка сильно повлияло. Такое не прогнозируется.
Котлованы(большинство) и без войны должны были заморозиться в 2022, я об этом ещё начиная с лета не раз писал
Damien
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