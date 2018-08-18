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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9671967296739674

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 173
1. Не вище 900
18%
32
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:22

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Жодного зневажливого слова більше про регіони та передмістя.


Та ну? А как же "нормальная жизнь возможна только в центре"?
Как там КК, в порядке? Давно он не появлялся. Али все постояльцы ветки уже на западной или еще дальше?
Смотрю только Витальен регулярно пишет в других темах.
стараюсь поддерживать коллег форумчан и делиться актуальной информацией.

Увы то что пережили Ирпень и Буча это хуже ада. Моя уверенность в инвестиции в пригороды сильно пошатнулась.

‼️⚡Головне з брифінгу Андрія Нєбитова, начальника ГУ НП Київської області.

17.03.2022
➡️Станом на 14:00

- Поліція досі не може знайти водія, який возив загиблого американського журналіста.
- Під час евакуації людей у Бучанському районі на Київщині окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками.
- Вулиці міст на Київщині усіяні трупами мирних жителів.
- В Ірпені тривають активні бойові дії, противник встиг облаштувати там свої позиції. Також там активно працюють ворожі ДРГ.
- У Бучі російські військові здійснюють майнові та насильницькі злочини проти мирного населення.
- Окупанти дуже деморалізовані, вони не отримують підкріплення і постачання. Грабують місцеве населення.

На фото брошенные в Ирпене авто, перед взорванным в Романовке мостом (слева набережная) это был и остаётся единственный путь эвакуации.

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:32

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Жодного зневажливого слова більше про регіони та передмістя.


Та ну? А как же "нормальная жизнь возможна только в центре"?
Как там КК, в порядке? Давно он не появлялся. Али все постояльцы ветки уже на западной или еще дальше?
Смотрю только Витальен регулярно пишет в других темах.

Саме тому що зараз передмістя, обласні та районні центри прийняли на себе військовий удар, а провінційні міста прийняли на себе удар евакуації - саме тому більше ніякої зневаги до них. Ми одна країна. Коли війна скінчиться будемо допомогати відновлювати Бучу, Гостомель, Ірпень і т.ін. Але вже по уму.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 17 бер, 2022 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.


Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:38

  Damien написав:
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.


Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Damien написав:
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.


Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.
Долго писать, чтобы пояснить. Все прогнозы, где участвует расчет на основе объективных данных и логика - у меня обычно сбываются.
Да, я ошибся с войной, не верил до последнего, пока истребитель в 4:30 утра над головой не пролетел. Но тут как раз отсутствие здравого смысла и логики у пуйла- маньяка сильно повлияло. Такое не прогнозируется.
Котлованы(большинство) и без войны должны были заморозиться в 2022, я об этом ещё начиная с лета не раз писал
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:02

Damien а вы про котлованы ... Может кредиты дадут и достроят, конечно в случае победы. В остальных случаях будут стоять развалины окутанные зеленью, как в юж.осетии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:19

  Negotive написав:Тут главное насколько будет возможна жизнь в Киеве. Многие готовы вернутся. Если будет аренда в Киеве - то и под киевом будут снимать, если там не будут летать снаряды.
В общем сейчас очень рано делать прогнозы. Чтоб чего не "придумали" с недвижимостью. Людей, которым разбомбили квартиры или дома, - очень сомневаюсь что будут заселять в помещения и виллы олиграхов.

Життя можливо, вибір продуктів поганий і у різних місцях, але голодним не будеш. Паливо та ліки знайти теж можливо.
Світло, вода, газ є. Просидів майже тиждень на gprs без стаціонарного інтернету, мій локальний малий провайдер вже фактично помер після першого скачку електоживлення - співробітники виїхали, тому виправити просто немає кому. Ще один провайдер у сусіда декілька днів не працював, але через 5 днів все ж таки відновили. Тому кинув дріт до сусіда через поверх, бо wifi ловить нестабільно, працювати неможливо.

Але останні 3 дні ракети ворога регулярно прилітають і кількість зруйнованих будинків вже більше 10.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:31

  Damien написав:
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.


Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны

Продал один объект в прошлом году, ныне в горячей точке. Остался один объект в Киеве, завершенный. Не переживаю, все исходы устраивают, это если говорить об экономической стороне.
Если не об экономической стороне, то верю в скорое завершение.
Насчет "опция закрыта для Киева на многие годы" не понял. Это уже пессимизм чистой воды. Хочется все таки узнать аргумент, что это конец. С чего бы банкротиться стойким застройщикам?
Proofy
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