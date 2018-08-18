Додано: П'ят 18 бер, 2022 02:38

Damien написав: vitaliian написав: Damien написав:

Потрясающий оптимизм.

Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.

К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны Потрясающий оптимизм.Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена. обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена. Долго писать, чтобы пояснить. Все прогнозы, где участвует расчет на основе объективных данных и логика - у меня обычно сбываются.

Да, я ошибся с войной, не верил до последнего, пока истребитель в 4:30 утра над головой не пролетел. Но тут как раз отсутствие здравого смысла и логики у пуйла- маньяка сильно повлияло. Такое не прогнозируется.

Котлованы(большинство) и без войны должны были заморозиться в 2022, я об этом ещё начиная с лета не раз писал Долго писать, чтобы пояснить. Все прогнозы, где участвует расчет на основе объективных данных и логика - у меня обычно сбываются.Да, я ошибся с войной, не верил до последнего, пока истребитель в 4:30 утра над головой не пролетел. Но тут как раз отсутствие здравого смысла и логики у пуйла- маньяка сильно повлияло. Такое не прогнозируется.Котлованы(большинство) и без войны должны были заморозиться в 2022, я об этом ещё начиная с лета не раз писал

Не хочу строить из себя нострадамуса, но что будет большая война, твердо понял в 2015 году. Сценарий, правда, видел другой - беженский кризис в Европе, эскалация войны на БВ, беспорядки в Европе, перерастающие в вооруженные столкновения. На этом фоне рп вторгается в Украину, до которой в этот момент никому нет дела.В день бегства януковоща, утром как только стало это известно, позвонил родственнику, сказав следующее "сейчас у нас отожмут Крым и если только этим ограничится, то легко отделаемся".18 февраля спорил со знакомым, он говорил, что войны не будет, я утверждал, что будет. Он оппонировал, что США предсказали 16 февраля и оно не сбылось.Спросил или я думаю, что нападение произойдет 20, сразу после Олимпиады. Я ответил, что скорее 23 Февраля. Пуйло любит связанные с совком даты. А тут еще и такая воинствующая дата.Про Крым и 23 февраля, конечно, "пруфов в студию" нет, а про войну много раз писал тут на ветке периодически. И призывал к диверсификации.Повод такой, что радоваться свершению своих прогнозов вроде как нет причин.