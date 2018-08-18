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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 бер, 2022 23:09
[quote="Proofy]
Насчет "опция закрыта для Киева на многие годы" не понял. Это уже пессимизм чистой воды. Хочется все таки узнать аргумент, что это конец. С чего бы банкротиться стойким застройщикам?
[/quote]
Потому что вторичка будет дешевле, чем себестоимость новостроя. И спрос никакой
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Damien
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Додано: Чет 17 бер, 2022 23:35
Damien
Я думаю,что если депозиты будут возвращать без задержек,то люди без жилья будут покупать себе жилье. Если выплачивать будет потом,когда ни будь,наверное,то будет не до жилья,а до хлеба,муки,крупы и т.д. при условии безработицы,ведь хороша ложка к обеду.
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1973cc11
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:39
vitaliian написав: Damien написав:
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.
Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.
Это сигнал и для всех проживавших в других, мелких городах. Киев сможет существовать самостоятельно?
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:04
Damien написав:
[quote="Proofy]
Насчет "опция закрыта для Киева на многие годы" не понял. Это уже пессимизм чистой воды. Хочется все таки узнать аргумент, что это конец. С чего бы банкротиться стойким застройщикам?
[/quote]
Потому что вторичка будет дешевле, чем себестоимость новостроя. И спрос никакой[/quote][/quote][/quote]
Полностью согласен. И без "спецоперации" было много предпосылок на затяжное снижение цен.
Какие котлованы. Если достроят хоть начатое и оплаченное (за счет гос дотаций) - это будет реальный позитив. Таких денежных потоков как до 24.03.2022 - не будет ближайших 3-5 лет.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 02:38
Damien написав: vitaliian написав: Damien написав:
Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.
Долго писать, чтобы пояснить. Все прогнозы, где участвует расчет на основе объективных данных и логика - у меня обычно сбываются.
Да, я ошибся с войной, не верил до последнего, пока истребитель в 4:30 утра над головой не пролетел. Но тут как раз отсутствие здравого смысла и логики у пуйла- маньяка сильно повлияло. Такое не прогнозируется.
Котлованы(большинство) и без войны должны были заморозиться в 2022, я об этом ещё начиная с лета не раз писал
Не хочу строить из себя нострадамуса, но что будет большая война, твердо понял в 2015 году. Сценарий, правда, видел другой - беженский кризис в Европе, эскалация войны на БВ, беспорядки в Европе, перерастающие в вооруженные столкновения. На этом фоне рп вторгается в Украину, до которой в этот момент никому нет дела.
В день бегства януковоща, утром как только стало это известно, позвонил родственнику, сказав следующее "сейчас у нас отожмут Крым и если только этим ограничится, то легко отделаемся".
18 февраля спорил со знакомым, он говорил, что войны не будет, я утверждал, что будет. Он оппонировал, что США предсказали 16 февраля и оно не сбылось.
Спросил или я думаю, что нападение произойдет 20, сразу после Олимпиады. Я ответил, что скорее 23 Февраля. Пуйло любит связанные с совком даты. А тут еще и такая воинствующая дата.
Про Крым и 23 февраля, конечно, "пруфов в студию" нет, а про войну много раз писал тут на ветке периодически. И призывал к диверсификации.
Повод такой, что радоваться свершению своих прогнозов вроде как нет причин.
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rjkz
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:11
1973cc11 написав:Damien
Я думаю,что если депозиты будут возвращать без задержек,то люди без жилья будут покупать себе жилье. Если выплачивать будет потом,когда ни будь,наверное,то будет не до жилья,а до хлеба,муки,крупы и т.д. при условии безработицы,ведь хороша ложка к обеду.
Те, у кого были депозиты в таком размере, что их хватило бы на покупку жилья - у них давно уже есть квартира (и не одна). А покупать очередную, когда в аренду можно сдать только за коммуналь+ 3 копейки(или просто коммуналь) - полнейшая глупость.
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Damien
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:16
rjkz написав:
конечно, "пруфов в студию" нет
я от вас пруфов никогда не требовал, поскольку на лжи вас не ловил. Прогнозы на ближайшие месяцы крайне плачевные, но в среднесрочной перспективе (от полугода до года) позитивные.
Пуйло уже воюет со всем миром, что за гранью его возможностей и здравого смысла, мир не позволит диктатору издеваться над собой. Пуйло не сильнее чем весь мир.
Бизнес хочет зарабатывать и тратить, а ему мешают, замораживают активы, причем как внутри РФ так и снаружи.
Это народ РФ потерял самоуважение и стал морально бессилен бороться, но у бизнеса есть миллиарды (а возможно и триллионы) долларов ресурсов, чтобы вернуть законность и в целом навести порядок.
После одного диктатора только в северной Кореи приходит другой, остальные режимы падают или становятся либеральнее.
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:31
vitaliian написав: rjkz написав:
конечно, "пруфов в студию" нет
я от вас пруфов никогда не требовал, поскольку на лжи вас не ловил. Прогнозы на ближайшие месяцы крайне плачевные, но в среднесрочной перспективе (от полугода до года) позитивные.
Пуйло уже воюет со всем миром,это далеко за гранью разумного, мир не позволит диктатору долго жить и издеваться над ним.
Бизнес хочет зарабатывать и тратить, а ему мешают, замораживают активы, причем как внутри РФ так и снаружи.
Это народ РФ потерял самоуважение и стал морально бессилен бороться, но у бизнеса есть миллиарды долларов ресурсов, чтобы вернуть законность и в целом навести порядок.
После одного диктатора только в северной Кореи приходит другой, остальные режимы падают или становятся либеральнее.
Не факт. Росия матушка обычно выходит после проигранной войны или сменой диктатора (чаще по факту еще хуже чем папаредник) или гражданской войной с сменой режима на более жестокий и извращенный (комунисты)
либеральные руководители не могут держать такую империю (Горби и Барис), при них страна раскалываеться.
Тут варианты могут выйти самые непредсказуемые, от гражданской войны до диктатуры наподобие Северной Кореи.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:43
Хомякоид написав:
Не факт. Росия матушка обычно выходит после проигранной войны или сменой диктатора (чаще по факту еще хуже чем папаредник) или гражданской войной с сменой режима на более жестокий и извращенный (комунисты)
либеральные руководители не могут держать такую империю (Горби и Барис), при них страна раскалываеться.
Тут варианты могут выйти самые непредсказуемые, от гражданской войны до диктатуры наподобие Северной Кореи.
Это не так. Из Крымской войны рашка выползла с позором и занялась делом. Да и после русско-японской войны были нормальные реформы. Если бы не Первая мировая, зачинщиком которой рос империя все-таки не была (надо ей отдать должное), может рашка бы и трансформировалась в конце концов во что-то более-менее человеческое.
А население в рашке всегда было е6анутое.
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airmax78
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