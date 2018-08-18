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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9672967396749675

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 174
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[quote="Proofy]
Насчет "опция закрыта для Киева на многие годы" не понял. Это уже пессимизм чистой воды. Хочется все таки узнать аргумент, что это конец. С чего бы банкротиться стойким застройщикам?
[/quote]

Потому что вторичка будет дешевле, чем себестоимость новостроя. И спрос никакой
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:35

Damien

Я думаю,что если депозиты будут возвращать без задержек,то люди без жилья будут покупать себе жилье. Если выплачивать будет потом,когда ни будь,наверное,то будет не до жилья,а до хлеба,муки,крупы и т.д. при условии безработицы,ведь хороша ложка к обеду.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:39

  vitaliian написав:
  Damien написав:
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.


Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.

Это сигнал и для всех проживавших в других, мелких городах. Киев сможет существовать самостоятельно?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:04

  Damien написав:[quote="Proofy]
Насчет "опция закрыта для Киева на многие годы" не понял. Это уже пессимизм чистой воды. Хочется все таки узнать аргумент, что это конец. С чего бы банкротиться стойким застройщикам?
[/quote]

Потому что вторичка будет дешевле, чем себестоимость новостроя. И спрос никакой[/quote][/quote][/quote]

Полностью согласен. И без "спецоперации" было много предпосылок на затяжное снижение цен.
Какие котлованы. Если достроят хоть начатое и оплаченное (за счет гос дотаций) - это будет реальный позитив. Таких денежных потоков как до 24.03.2022 - не будет ближайших 3-5 лет.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 23:18

Не пойму зачем они закрыли реестры. И при этом хотят перезапустить экономику. Но и сохранить виртуальные цены на недвигу, которых очень долго уже не будет. Которую так любили скупать этажами депутатско-прокурорские на наворованные деньги.

Квадратный метр в Киеве сейчас будет стоить 500-800$. Пригород 300-500$.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:22

  Moneta написав:Не пойму зачем они закрыли реестры. И при этом хотят перезапустить экономику. Но и сохранить виртуальные цены на недвигу, которых очень долго уже не будет. Которую так любили скупать этажами депутатско-прокурорские на наворованные деньги.

Квадратный метр в Киеве сейчас будет стоить 500-800$. Пригород 300-500$.


Та хз кто захочет жить в пригороде.... тут хоть бы Киев заселить.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:32

  prosecutor написав:
  Moneta написав:Не пойму зачем они закрыли реестры. И при этом хотят перезапустить экономику. Но и сохранить виртуальные цены на недвигу, которых очень долго уже не будет. Которую так любили скупать этажами депутатско-прокурорские на наворованные деньги.

Квадратный метр в Киеве сейчас будет стоить 500-800$. Пригород 300-500$.


Та хз кто захочет жить в пригороде.... тут хоть бы Киев заселить.


Что вы такое говорите, а как же мопы, пенсионные фонды, тихии гавани про которые на этой ветке говорилось десятилетиями ?
Куда пропали все эти вещатели ?
Хомякоид
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