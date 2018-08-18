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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 бер, 2022 23:09
[quote="Proofy]
Насчет "опция закрыта для Киева на многие годы" не понял. Это уже пессимизм чистой воды. Хочется все таки узнать аргумент, что это конец. С чего бы банкротиться стойким застройщикам?
[/quote]
Потому что вторичка будет дешевле, чем себестоимость новостроя. И спрос никакой
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Damien
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Додано: Чет 17 бер, 2022 23:35
Damien
Я думаю,что если депозиты будут возвращать без задержек,то люди без жилья будут покупать себе жилье. Если выплачивать будет потом,когда ни будь,наверное,то будет не до жилья,а до хлеба,муки,крупы и т.д. при условии безработицы,ведь хороша ложка к обеду.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:39
vitaliian написав: Damien написав:
Proofy написав:через пару месяцев после мира уже не будет воспоминаний и будут варшавские расхватываться как горячие пирожки на разных этажах.
Потрясающий оптимизм.
Наверное не одна квартира инвестирована в котлован и не хочется верить что это конец, хочется чтоб было "как раньше" - вложился, подождал, сбросил.
К сожалению, эта опция закрыта для Киева на многие годы даже при благоприятном для Украины исходе войны
обоснуйте) Киев перестанет существовать? 3млн бывших киевлян переедут в Пшемысль? Как по мне наоборот война послала жирный сигнал, какие ресурсы будут брошены на защиту Киева, а какие на мелкие городки. Хотя точка в списке разрушений ещё не поставлена.
Это сигнал и для всех проживавших в других, мелких городах. Киев сможет существовать самостоятельно?
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:04
Damien написав:
[quote="Proofy]
Насчет "опция закрыта для Киева на многие годы" не понял. Это уже пессимизм чистой воды. Хочется все таки узнать аргумент, что это конец. С чего бы банкротиться стойким застройщикам?
[/quote]
Потому что вторичка будет дешевле, чем себестоимость новостроя. И спрос никакой[/quote][/quote][/quote]
Полностью согласен. И без "спецоперации" было много предпосылок на затяжное снижение цен.
Какие котлованы. Если достроят хоть начатое и оплаченное (за счет гос дотаций) - это будет реальный позитив. Таких денежных потоков как до 24.03.2022 - не будет ближайших 3-5 лет.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 23:18
Не пойму зачем они закрыли реестры. И при этом хотят перезапустить экономику. Но и сохранить виртуальные цены на недвигу, которых очень долго уже не будет. Которую так любили скупать этажами депутатско-прокурорские на наворованные деньги.
Квадратный метр в Киеве сейчас будет стоить 500-800$. Пригород 300-500$.
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Moneta
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Додано: Суб 19 бер, 2022 09:22
Moneta написав:
Не пойму зачем они закрыли реестры. И при этом хотят перезапустить экономику. Но и сохранить виртуальные цены на недвигу, которых очень долго уже не будет. Которую так любили скупать этажами депутатско-прокурорские на наворованные деньги.
Квадратный метр в Киеве сейчас будет стоить 500-800$. Пригород 300-500$.
Та хз кто захочет жить в пригороде.... тут хоть бы Киев заселить.
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prosecutor
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Додано: Суб 19 бер, 2022 09:32
prosecutor написав: Moneta написав:
Не пойму зачем они закрыли реестры. И при этом хотят перезапустить экономику. Но и сохранить виртуальные цены на недвигу, которых очень долго уже не будет. Которую так любили скупать этажами депутатско-прокурорские на наворованные деньги.
Квадратный метр в Киеве сейчас будет стоить 500-800$. Пригород 300-500$.
Та хз кто захочет жить в пригороде.... тут хоть бы Киев заселить.
Что вы такое говорите, а как же мопы, пенсионные фонды, тихии гавани про которые на этой ветке говорилось десятилетиями ?
Куда пропали все эти вещатели ?
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Хомякоид
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