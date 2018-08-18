RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9673967496759676

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 174
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:55

  Investor_K написав:вот к чему это? Не стыдно?
это как прийти на похороны и издеваться над родственниками умершего, типа так вам и надо. Ужас куда упала мораль.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11511
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 2753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:56

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:вот к чему это? Не стыдно?
это как прийти на похороны и издеваться над родственниками умершего, типа так вам и надо. Ужас куда упала мораль.

На похороны ребенка. И задать вопрос а нафига в него вкладывали?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7264
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:59

  Хомякоид написав:інвештиції поживають ?
проси дурак прощения, или будем требовать вечный бан за вражеские нарративы в адрес мирных украинцев.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11511
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 2753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:14

  Negotive написав:Таких денежных потоков как до 24.03.2022 - не будет ближайших 3-5 лет.
они уже есть . Сколько там Байден протянул через конгресс на Украину?

Палата представителей Конгресса США на фоне войны, которую Россия уже две недели ведет против Украины, одобрила пакет помощи Киеву объемом 13,6 млрд долларов.


Когда нам в последний раз 13 ярдов давали?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11511
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 2753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:они уже есть . Сколько там Байден протянул через конгресс на Украину?


на лендлиз, восстановление разрушений, гуманитарку, расселение беженцев по миру...

врядли деполюдям что-то оттуда перепадет. не самая пострадавшая категория... а проценты по депозитам, кстати, сейчас платят?
Moneta
 
Повідомлень: 2905
З нами з: 26.06.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока платят.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7264
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:29

  Moneta написав:врядли деполюдям что-то оттуда перепадет
это ж не персонально зеленскому помощь, так или иначе многим перепадёт. Сейчас кредиты бизнесу дают под 0 % думаете тоже никому не перепадёт? После войны 100% запустят льготную ипотеку. Куда переселять мариупольцев и жителей других разрушенных городов? В киевских пригородах жилье уже построенное, стоит - клей обои и заселяйся, а в Мариуполе 20 лет его будут отстраивать. Новорожденные 2022года успеют уже женится к тому моменту. Так что про 300$ это глупость несусветная. Жилья понадобится много, денег мвф насыпет, а жильё кто насыпет? Многим оно нужно уже сейчас.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11511
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 2753 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9673967496759676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2186, 2187, 2188
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21874 5535318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 бер, 2022 14:38
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1712802
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34025
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1897)
19.03.2022 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.