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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 бер, 2022 10:55
Investor_K написав:
вот к чему это? Не стыдно?
это как прийти на похороны и издеваться над родственниками умершего, типа так вам и надо. Ужас куда упала мораль.
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:56
vitaliian написав: Investor_K написав:
вот к чему это? Не стыдно?
это как прийти на похороны и издеваться над родственниками умершего, типа так вам и надо. Ужас куда упала мораль.
На похороны ребенка. И задать вопрос а нафига в него вкладывали?
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Investor_K
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:59
Хомякоид написав:
інвештиції поживають ?
проси дурак прощения, или будем требовать вечный бан за вражеские нарративы в адрес мирных украинцев.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:14
Negotive написав:
Таких денежных потоков как до 24.03.2022 - не будет ближайших 3-5 лет.
они уже есть . Сколько там Байден протянул через конгресс на Украину?
Палата представителей Конгресса США на фоне войны, которую Россия уже две недели ведет против Украины, одобрила пакет помощи Киеву объемом 13,6 млрд долларов.
Когда нам в последний раз 13 ярдов давали?
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:22
vitaliian написав:
они уже есть . Сколько там Байден протянул через конгресс на Украину?
на лендлиз, восстановление разрушений, гуманитарку, расселение беженцев по миру...
врядли деполюдям что-то оттуда перепадет. не самая пострадавшая категория... а проценты по депозитам, кстати, сейчас платят?
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Moneta
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:25
Пока платят.
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Investor_K
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:29
Moneta написав:
врядли деполюдям что-то оттуда перепадет
это ж не персонально зеленскому помощь, так или иначе многим перепадёт. Сейчас кредиты бизнесу дают под 0 % думаете тоже никому не перепадёт? После войны 100% запустят льготную ипотеку. Куда переселять мариупольцев и жителей других разрушенных городов? В киевских пригородах жилье уже построенное, стоит - клей обои и заселяйся, а в Мариуполе 20 лет его будут отстраивать. Новорожденные 2022года успеют уже женится к тому моменту. Так что про 300$ это глупость несусветная. Жилья понадобится много, денег мвф насыпет, а жильё кто насыпет? Многим оно нужно уже сейчас.
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vitaliian
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