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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9673967496759676

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 174
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:59

  Хомякоид написав:інвештиції поживають ?
проси дурак прощения, или будем требовать вечный бан за вражеские нарративы в адрес мирных украинцев.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:14

  Negotive написав:Таких денежных потоков как до 24.03.2022 - не будет ближайших 3-5 лет.
они уже есть . Сколько там Байден протянул через конгресс на Украину?

Палата представителей Конгресса США на фоне войны, которую Россия уже две недели ведет против Украины, одобрила пакет помощи Киеву объемом 13,6 млрд долларов.


Когда нам в последний раз 13 ярдов давали?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:они уже есть . Сколько там Байден протянул через конгресс на Украину?


на лендлиз, восстановление разрушений, гуманитарку, расселение беженцев по миру...

врядли деполюдям что-то оттуда перепадет. не самая пострадавшая категория... а проценты по депозитам, кстати, сейчас платят?
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока платят.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:29

  Moneta написав:врядли деполюдям что-то оттуда перепадет
это ж не персонально зеленскому помощь, так или иначе многим перепадёт. Сейчас кредиты бизнесу дают под 0 % думаете тоже никому не перепадёт? После войны 100% запустят льготную ипотеку. Куда переселять мариупольцев и жителей других разрушенных городов? В киевских пригородах жилье уже построенное, стоит - клей обои и заселяйся, а в Мариуполе 20 лет его будут отстраивать. Новорожденные 2022года успеют уже женится к тому моменту. Так что про 300$ это глупость несусветная. Жилья понадобится много, денег мвф насыпет, а жильё кто насыпет? Многим оно нужно уже сейчас.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Так что про 300$ это глупость несусветная.


глупость несусветная - это ждать что все вернется на круги своя сразу после войны.

что при сильно потрепанном экспортном потенциале будут спасать инвесторов во всякие рода довоенные пузыри, пирамиды и депутатов-прокуроров скупавших недвигу этажами.

недввига во многом держалась на аренде, а кирпичи укладывать можно и по 300$/м2 - не вижу что тут глупого. более того, это еще норм деньги. окупают и материал и работу. так было во многих райцентрах Украины до войны.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Moneta написав:недввига во многом держалась на аренде
ещё раз спрошу, куда денутся 150 тысяч семей из Мариуполя, волновали и других полностью разрушенных городов? Во Львове нет для аренды столько квартир. Киев - самый большой рынок предложений аренды, туда и поедут, потому что больше некуда, нигде нет 100 тыс свободных и готовых к заселению квартир, с готовой инфраструктурой рядом.

В райцентрах можно найти па 200 и па 100 тоже, но... работы там нет, транспорта нет, медицины нет. Бассейна нет. Никуя нет. И в ближайшее 20 лет не появится (отстраиваться будут в основном Киев и Харьков). Пример Абхазия. Сухуми отстроили так как это столица и курорт, сёла те что разрушили так и стоят разрушенные, как в 2008. Кто мог выехать - выехал сразу после войны, остались пенсы и алкаши.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:38

  vitaliian написав:
  Moneta написав:недввига во многом держалась на аренде
ещё раз спрошу, куда денутся 150 тысяч семей из Мариуполя, волновали и других полностью разрушенных городов? Во Львове нет для аренды столько квартир. Киев самый большой рынок предложений аренды, туда и поедут потому что больше некуда, нигде нет 100 тыс свободных готовых к проживанию квартир с готовой инфраструктурой рядом.
они будут платить гривной

надеюсь, вы не из тех, кто верит в гривну по текущему (виртуальному) курсу после войны?
гривну будут печатать, уже печатают. либо нужно строить новые рабочие места, инвестиции для них. сюда то как раз и пойдут многие кредиты на восстановление.

но не хомякам, привыкшим все считать в у.е.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Moneta написав:они будут платить гривной
мы вроде не США, большой самообман считать Проффит в долларах, евро, юанях. Экономика генерирует гривневую добавленную стоимость, от этого и надо исходить в бизнес планах.

А какой будет курс ни одна Ванга не знает, например 24, если одномоментно нальют 50 ярдов кредитов на восстановление. Страна и утонет в валюте, спрос на которую будет минимальным. Если нас конечно примут в то ЕС, но это другой вопрос.

Вдобавок вангую рос.бизнес мигрирует к нам, с перспективой стать членом ЕС, а не колхозом имени Сталина в серверной Корее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:52

  vitaliian написав:
  Moneta написав:они будут платить гривной
мы вроде не США, большой самообман считать Проффит в долларах, евро, юанях. Экономика генерирует гривневую добавленную стоимость, от этого и надо исходить в бизнес планах.

А какой будет курс ни одна Ванга не знает, например 24, если одномоментно нальют 50 ярдов кредитов на восстановление. Страна и утонет в валюте, спрос на которую будет минимальным.

с 24.02 банки отдают деполюдям деньги длинным рефинансом. то-есть прямо со станка. а военные облигации покупает станок НБУ.

масса предприятий разрушено\разграблено, значит потребуется импортировать, то что еще недавно производилось тут. налоговые сборы сейчас сами знаете в каком состоянии. откройте список главных налогоплательщиков, и прикиньте как у них с логистикой и прибылью. в тоже время, соц.нагрузка на бюджет все выше. к беженцам прибавляются ветераны, жертвы войны, разные попытки вертолетных денег.

это ведь все станок. если не прекратят вертолетные деньги и выплату бюджетникам, которые разьехались по селам и ждут конца войны, то у гривны перспективы скверные. а если прекратят - то скверные они для еще работающего бизнеса, который начнет схлопываться. мало платежеспособного клиента, значит нужно меньше производства и рабочей силы. бесконечные сокращения. так что печатать будут.

__

рекомендую снимать розовые очки и изучать матчасть. вот статья хорошая https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/10/683726/
Moneta
 
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