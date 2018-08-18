проси дурак прощения, или будем требовать вечный бан за вражеские нарративы в адрес мирных украинцев.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:59
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:14
они уже есть . Сколько там Байден протянул через конгресс на Украину?
Когда нам в последний раз 13 ярдов давали?
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока платят.
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:29
это ж не персонально зеленскому помощь, так или иначе многим перепадёт. Сейчас кредиты бизнесу дают под 0 % думаете тоже никому не перепадёт? После войны 100% запустят льготную ипотеку. Куда переселять мариупольцев и жителей других разрушенных городов? В киевских пригородах жилье уже построенное, стоит - клей обои и заселяйся, а в Мариуполе 20 лет его будут отстраивать. Новорожденные 2022года успеют уже женится к тому моменту. Так что про 300$ это глупость несусветная. Жилья понадобится много, денег мвф насыпет, а жильё кто насыпет? Многим оно нужно уже сейчас.
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
глупость несусветная - это ждать что все вернется на круги своя сразу после войны.
что при сильно потрепанном экспортном потенциале будут спасать инвесторов во всякие рода довоенные пузыри, пирамиды и депутатов-прокуроров скупавших недвигу этажами.
недввига во многом держалась на аренде, а кирпичи укладывать можно и по 300$/м2 - не вижу что тут глупого. более того, это еще норм деньги. окупают и материал и работу. так было во многих райцентрах Украины до войны.
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ещё раз спрошу, куда денутся 150 тысяч семей из Мариуполя, волновали и других полностью разрушенных городов? Во Львове нет для аренды столько квартир. Киев - самый большой рынок предложений аренды, туда и поедут, потому что больше некуда, нигде нет 100 тыс свободных и готовых к заселению квартир, с готовой инфраструктурой рядом.
В райцентрах можно найти па 200 и па 100 тоже, но... работы там нет, транспорта нет, медицины нет. Бассейна нет. Никуя нет. И в ближайшее 20 лет не появится (отстраиваться будут в основном Киев и Харьков). Пример Абхазия. Сухуми отстроили так как это столица и курорт, сёла те что разрушили так и стоят разрушенные, как в 2008. Кто мог выехать - выехал сразу после войны, остались пенсы и алкаши.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:38
они будут платить гривной
надеюсь, вы не из тех, кто верит в гривну по текущему (виртуальному) курсу после войны?
гривну будут печатать, уже печатают. либо нужно строить новые рабочие места, инвестиции для них. сюда то как раз и пойдут многие кредиты на восстановление.
но не хомякам, привыкшим все считать в у.е.
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мы вроде не США, большой самообман считать Проффит в долларах, евро, юанях. Экономика генерирует гривневую добавленную стоимость, от этого и надо исходить в бизнес планах.
А какой будет курс ни одна Ванга не знает, например 24, если одномоментно нальют 50 ярдов кредитов на восстановление. Страна и утонет в валюте, спрос на которую будет минимальным. Если нас конечно примут в то ЕС, но это другой вопрос.
Вдобавок вангую рос.бизнес мигрирует к нам, с перспективой стать членом ЕС, а не колхозом имени Сталина в серверной Корее.
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:52
с 24.02 банки отдают деполюдям деньги
масса предприятий разрушено\разграблено, значит потребуется импортировать, то что еще недавно производилось тут. налоговые сборы сейчас сами знаете в каком состоянии. откройте список главных налогоплательщиков, и прикиньте как у них с логистикой и прибылью. в тоже время, соц.нагрузка на бюджет все выше. к беженцам прибавляются ветераны, жертвы войны, разные попытки вертолетных денег.
это ведь все станок. если не прекратят вертолетные деньги и выплату бюджетникам, которые разьехались по селам и ждут конца войны, то у гривны перспективы скверные. а если прекратят - то скверные они для еще работающего бизнеса, который начнет схлопываться. мало платежеспособного клиента, значит нужно меньше производства и рабочей силы. бесконечные сокращения. так что печатать будут.
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рекомендую снимать розовые очки и изучать матчасть. вот статья хорошая
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