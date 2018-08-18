Додано: Суб 19 бер, 2022 12:33

Moneta написав: недввига во многом держалась на аренде недввига во многом держалась на аренде

ещё раз спрошу, куда денутся 150 тысяч семей из Мариуполя, волновали и других полностью разрушенных городов? Во Львове нет для аренды столько квартир. Киев - самый большой рынок предложений аренды, туда и поедут, потому что, нигде нет 100 тыс свободных и готовых к заселению квартир, с готовой инфраструктурой рядом.В райцентрах можно найти па 200 и па 100 тоже, но... работы там нет, транспорта нет, медицины нет. Бассейна нет. Никуя нет. И в ближайшее 20 лет не появится (отстраиваться будут в основном Киев и Харьков). Пример Абхазия. Сухуми отстроили так как это столица и курорт, сёла те что разрушили так и стоят разрушенные, как в 2008. Кто мог выехать - выехал сразу после войны, остались пенсы и алкаши.