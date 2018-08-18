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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:30
Moneta написав:
откройте список главных налогоплательщико
розовых очков нет, мы часть глобальных процессов а не планета Украина, и сейчас решается не судьба жилых кварталов Мариуполя, а вопросы на тысячи порядков дороже разрушенных хрущёвок,
Упрощённо суть процессов - на чью экономику будет работать народ Украины.
До 2014 здесь крутились русские деньги практически везде. В таких реалиях хотелка интеграции в экономическое поле ЕС была миной замедленного действия. Вы бы согласились, чтобы женщина на которую вы потратили миллионы долларов, ушла к другому?
По сути после 2014 Украина стала серой зоной, русские свои деньги понемногу забирали (поэтому горячая фаза широкомасштабной войны началась не сразу, а через 8 лет), а иностранцы вкладываться не спешили (потому что в случае вооруженного конфликта их инвестиции не были бы защищены).
Сейчас ситуация решается на поле боя, но уже понятно, что воевать с половиной экономик мира РФ не сможет, её задавят санкциями эмбарго и пром прочим, РФ не самодостаточная страна, даже если РФ будет иметь какие-то военные успехи в Украине.
То есть так или иначе Украину придется отпустить вопрос когда и какой ценой, пуйло повысил цену до максимума, но Запад её платит.
После вступления в ЕС для иностранных инвесторов появятся дополнительные гарантии (юридические, гарантированные законодательством ЕС и военные, пока не понятно в какой юридической форме) и в Украину польются деньги, потому что нет такой отрасли, которая бы не нуждалась в серьезных инвестициях, при этом денег в мире гораздо больше, чем мест куда их с проффитом пристроить. Перепроизводство и всё такое.
Вот на этих процессах основаны мои прогнозы, после войны будет быстрый рост во всех секторах экономики, а так же уровня заработной платы и стоимости недвижимости и фондового рынка. Эти деньги уже льются, пока ещё не в форме инвестиций а как помощь. Для инвестиций ещё нужно будет пройти ряд юридических процедур.
Посмотрите каким темпом развивались после 1945 западная Европа и восточный Лагерь. Принципиально ничего не изменилось, пуйло принял решение возродить СССР-2 и упразднить все демократические институты для вечно текущего конфликта с западом, что станет основной идеалогией этого образования.
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:59
vitaliian написав: Moneta написав:
откройте список главных налогоплательщико
розовых очков нет, мы часть глобальных процессов а не планета Украина, и сейчас решается не судьба жилых кварталов Мариуполя, а вопросы на тысячи порядков дороже разрушенных хрущёвок,
Упрощённо суть процессов - на чью экономику будет работать народ Украины.
До 2014 здесь крутились русские деньги практически везде. В таких реалиях хотелка интеграции в экономическое поле ЕС была миной замедленного действия. Вы бы согласились, чтобы женщина на которую вы потратили миллионы долларов, ушла к другому?
По сути после 2014 Украина стала серой зоной, русские свои деньги понемногу забирали (поэтому горячая фаза широкомасштабной войны началась не сразу, а через 8 лет), а иностранцы вкладываться не спешили (потому что в случае вооруженного конфликта их инвестиции не были бы защищены).
Сейчас ситуация решается на поле боя, но уже понятно, что воевать с половиной экономик мира РФ не сможет, её задавят санкциями эмбарго и пром прочим, РФ не самодостаточная страна, даже если РФ будет иметь какие-то военные успехи в Украине.
То есть так или иначе Украину придется отпустить вопрос когда и какой ценой, пуйло повысил цену до максимума, но Запад её платит.
После вступления в ЕС для иностранных инвесторов появятся дополнительные гарантии (юридические, гарантированные законодательством ЕС и военные, пока не понятно в какой юридической форме) и в Украину польются деньги, потому что нет такой отрасли, которая бы не нуждалась в серьезных инвестициях, при этом денег в мире гораздо больше, чем мест куда их с проффитом пристроить. Перепроизводство и всё такое.
Вот на этих процессах основаны мои прогнозы, после войны будет быстрый рост во всех секторах экономики, а так же уровня заработной платы и стоимости недвижимости и фондового рынка. Эти деньги уже льются, пока ещё не в форме инвестиций а как помощь. Для инвестиций ещё нужно будет пройти ряд юридических процедур.
Посмотрите каким темпом развивались после 1945 западная Европа и восточный Лагерь. Принципиально ничего не изменилось, пуйло принял решение возродить СССР-2 и упразднить все демократические институты для вечно текущего конфликта с западом, что станет основной идеалогией этого образования.
Даже если примут Украину в ЕС (не уверен что при самых благоприятных обстоятельствах это будет раньше чем через 1 год) без НАТО никто не будет сюда вкладываться из частных инветоров.
Дадут деньги на востановление инфраструктуры и все.
При наличии угрозы капитальные инвестиции никто делать не будет.
Да и толстный слой корупционеров/агентов не здвинешь так просто с насиженных мест.
Если примут в ЕС скорее всего ожидаю что молодежь начнет валить на Запад в Германию и дальше.
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Хомякоид
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Додано: Суб 19 бер, 2022 14:38
Хомякоид написав:
Даже если примут Украину в ЕС (не уверен что при самых благоприятных обстоятельствах это будет раньше чем через 1 год) без НАТО никто не будет сюда вкладываться из частных инветоров
все правильно, примут в ЕС через 3-5 лет, и сразу в НАТО. Пуйло не вечный через 5 лет на рф будут думать чем народ кормить, а не про Украину. Почему развалился СССР потому что жрать стало нечего, с таким тупым руководством, которое влезло в Афган и нарвалось на изоляцию.
Я помню эти пустые магазины выложенные пирамидкой консервы морской капусты, и как в тире 15 бутылок уксуса. Тогда народ часами тусил рядом, авось что то привезут. Это уже потом разрешили торговать на стадионах чем немного сбили дефицит.
Шел я тогда с курского на казанский через коридор людей, которые с рук что то продавали. Тысячи людей, живой коридор.
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 15:09
В статті:
Демографічний фактор – зараз країну вимушено покидають жінки та діти. І це загроза втрати майбутнього населення.
За українських дітей вже борються "партнери". Польша готується взяти 0,7 млн. дітей, прибалти прямо на сайті МОН:
А дитина перед повноліттям по європейським кошторисам собівартість 0,5 млн євро.
Отримавши таких дітей "на халяву" в той чи інший спосіб будуть всіляко заохочувати їх і залишитись у вимираючому ЄС.
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Ой+
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Додано: Суб 19 бер, 2022 15:26
Ой+ написав:
Отримавши таких дітей "на халяву" в той чи інший спосі
забрать детей при живых родителях? Европа не расплатится если это сделает. Это всё временно на период войны. Не сейте панику, никто украинских детей у Украины не отберёт да и родители не отдадут. Ребенку родители нужнее, чем самая лучшая школа.
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vitaliian
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