Додано: Суб 19 бер, 2022 13:30

Moneta написав: откройте список главных налогоплательщико откройте список главных налогоплательщико

розовых очков нет, мы часть глобальных процессов а не планета Украина, и сейчас решается не судьба жилых кварталов Мариуполя, а вопросы на тысячи порядков дороже разрушенных хрущёвок,Упрощённо суть процессов - на чью экономику будет работать народ Украины.До 2014 здесь крутились русские деньги практически везде. В таких реалиях хотелка интеграции в экономическое поле ЕС была миной замедленного действия. Вы бы согласились, чтобы женщина на которую вы потратили миллионы долларов, ушла к другому?По сути после 2014 Украина стала серой зоной, русские свои деньги понемногу забирали (поэтому горячая фаза широкомасштабной войны началась не сразу, а через 8 лет), а иностранцы вкладываться не спешили (потому что в случае вооруженного конфликта их инвестиции не были бы защищены).Сейчас ситуация решается на поле боя, но уже понятно, что воевать с половиной экономик мира РФ не сможет, её задавят санкциями эмбарго и пром прочим, РФ не самодостаточная страна, даже если РФ будет иметь какие-то военные успехи в Украине.То есть так или иначе Украину придется отпустить вопрос когда и какой ценой, пуйло повысил цену до максимума, но Запад её платит.После вступления в ЕС для иностранных инвесторов появятся дополнительные гарантии (юридические, гарантированные законодательством ЕС и военные, пока не понятно в какой юридической форме) и в Украину польются деньги, потому что нет такой отрасли, которая бы не нуждалась в серьезных инвестициях, при этом денег в мире гораздо больше, чем мест куда их с проффитом пристроить. Перепроизводство и всё такое.Вот на этих процессах основаны мои прогнозы, после войны будет быстрый рост во всех секторах экономики, а так же уровня заработной платы и стоимости недвижимости и фондового рынка. Эти деньги уже льются, пока ещё не в форме инвестиций а как помощь. Для инвестиций ещё нужно будет пройти ряд юридических процедур.Посмотрите каким темпом развивались после 1945 западная Европа и восточный Лагерь. Принципиально ничего не изменилось, пуйло принял решение возродить СССР-2 и упразднить все демократические институты для вечно текущего конфликта с западом, что станет основной идеалогией этого образования.