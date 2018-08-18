|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:30
Moneta написав:
откройте список главных налогоплательщико
розовых очков нет, мы часть глобальных процессов а не планета Украина, и сейчас решается не судьба жилых кварталов Мариуполя, а вопросы на тысячи порядков дороже разрушенных хрущёвок,
Упрощённо суть процессов - на чью экономику будет работать народ Украины.
До 2014 здесь крутились русские деньги практически везде. В таких реалиях хотелка интеграции в экономическое поле ЕС была миной замедленного действия. Вы бы согласились, чтобы женщина на которую вы потратили миллионы долларов, ушла к другому?
По сути после 2014 Украина стала серой зоной, русские свои деньги понемногу забирали (поэтому горячая фаза широкомасштабной войны началась не сразу, а через 8 лет), а иностранцы вкладываться не спешили (потому что в случае вооруженного конфликта их инвестиции не были бы защищены).
Сейчас ситуация решается на поле боя, но уже понятно, что воевать с половиной экономик мира РФ не сможет, её задавят санкциями эмбарго и пром прочим, РФ не самодостаточная страна, даже если РФ будет иметь какие-то военные успехи в Украине.
То есть так или иначе Украину придется отпустить вопрос когда и какой ценой, пуйло повысил цену до максимума, но Запад её платит.
После вступления в ЕС для иностранных инвесторов появятся дополнительные гарантии (юридические, гарантированные законодательством ЕС и военные, пока не понятно в какой юридической форме) и в Украину польются деньги, потому что нет такой отрасли, которая бы не нуждалась в серьезных инвестициях, при этом денег в мире гораздо больше, чем мест куда их с проффитом пристроить. Перепроизводство и всё такое.
Вот на этих процессах основаны мои прогнозы, после войны будет быстрый рост во всех секторах экономики, а так же уровня заработной платы и стоимости недвижимости и фондового рынка. Эти деньги уже льются, пока ещё не в форме инвестиций а как помощь. Для инвестиций ещё нужно будет пройти ряд юридических процедур.
Посмотрите каким темпом развивались после 1945 западная Европа и восточный Лагерь. Принципиально ничего не изменилось, пуйло принял решение возродить СССР-2 и упразднить все демократические институты для вечно текущего конфликта с западом, что станет основной идеалогией этого образования.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11524
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1919 раз.
- Подякували: 2753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:59
vitaliian написав: Moneta написав:
откройте список главных налогоплательщико
розовых очков нет, мы часть глобальных процессов а не планета Украина, и сейчас решается не судьба жилых кварталов Мариуполя, а вопросы на тысячи порядков дороже разрушенных хрущёвок,
Упрощённо суть процессов - на чью экономику будет работать народ Украины.
До 2014 здесь крутились русские деньги практически везде. В таких реалиях хотелка интеграции в экономическое поле ЕС была миной замедленного действия. Вы бы согласились, чтобы женщина на которую вы потратили миллионы долларов, ушла к другому?
По сути после 2014 Украина стала серой зоной, русские свои деньги понемногу забирали (поэтому горячая фаза широкомасштабной войны началась не сразу, а через 8 лет), а иностранцы вкладываться не спешили (потому что в случае вооруженного конфликта их инвестиции не были бы защищены).
Сейчас ситуация решается на поле боя, но уже понятно, что воевать с половиной экономик мира РФ не сможет, её задавят санкциями эмбарго и пром прочим, РФ не самодостаточная страна, даже если РФ будет иметь какие-то военные успехи в Украине.
То есть так или иначе Украину придется отпустить вопрос когда и какой ценой, пуйло повысил цену до максимума, но Запад её платит.
После вступления в ЕС для иностранных инвесторов появятся дополнительные гарантии (юридические, гарантированные законодательством ЕС и военные, пока не понятно в какой юридической форме) и в Украину польются деньги, потому что нет такой отрасли, которая бы не нуждалась в серьезных инвестициях, при этом денег в мире гораздо больше, чем мест куда их с проффитом пристроить. Перепроизводство и всё такое.
Вот на этих процессах основаны мои прогнозы, после войны будет быстрый рост во всех секторах экономики, а так же уровня заработной платы и стоимости недвижимости и фондового рынка. Эти деньги уже льются, пока ещё не в форме инвестиций а как помощь. Для инвестиций ещё нужно будет пройти ряд юридических процедур.
Посмотрите каким темпом развивались после 1945 западная Европа и восточный Лагерь. Принципиально ничего не изменилось, пуйло принял решение возродить СССР-2 и упразднить все демократические институты для вечно текущего конфликта с западом, что станет основной идеалогией этого образования.
Даже если примут Украину в ЕС (не уверен что при самых благоприятных обстоятельствах это будет раньше чем через 1 год) без НАТО никто не будет сюда вкладываться из частных инветоров.
Дадут деньги на востановление инфраструктуры и все.
При наличии угрозы капитальные инвестиции никто делать не будет.
Да и толстный слой корупционеров/агентов не здвинешь так просто с насиженных мест.
Если примут в ЕС скорее всего ожидаю что молодежь начнет валить на Запад в Германию и дальше.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2011 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:38
Хомякоид написав:
Даже если примут Украину в ЕС (не уверен что при самых благоприятных обстоятельствах это будет раньше чем через 1 год) без НАТО никто не будет сюда вкладываться из частных инветоров
все правильно, примут в ЕС через 3-5 лет, и сразу в НАТО. Пуйло не вечный через 5 лет на рф будут думать чем народ кормить, а не про Украину. Почему развалился СССР потому что жрать стало нечего, с таким тупым руководством, которое влезло в Афган и нарвалось на изоляцию.
Я помню эти пустые магазины выложенные пирамидкой консервы морской капусты, и как в тире 15 бутылок уксуса. Тогда народ часами тусил рядом, авось что то привезут. Это уже потом разрешили торговать на стадионах чем немного сбили дефицит.
Шел я тогда с курского на казанский через коридор людей, которые с рук что то продавали. Тысячи людей, живой коридор.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11524
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1919 раз.
- Подякували: 2753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 15:09
В статті:
Демографічний фактор – зараз країну вимушено покидають жінки та діти. І це загроза втрати майбутнього населення.
За українських дітей вже борються "партнери". Польша готується взяти 0,7 млн. дітей, прибалти прямо на сайті МОН:
А дитина перед повноліттям по європейським кошторисам собівартість 0,5 млн євро.
Отримавши таких дітей "на халяву" в той чи інший спосіб будуть всіляко заохочувати їх і залишитись у вимираючому ЄС.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4937
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 15:26
Ой+ написав:
Отримавши таких дітей "на халяву" в той чи інший спосі
забрать детей при живых родителях? Европа не расплатится если это сделает. Это всё временно на период войны. Не сейте панику, никто украинских детей у Украины не отберёт да и родители не отдадут. Ребенку родители нужнее, чем самая лучшая школа.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11524
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1919 раз.
- Подякували: 2753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 16:34
vitaliian написав: Moneta написав:
врядли деполюдям что-то оттуда перепадет
это ж не персонально зеленскому помощь, так или иначе многим перепадёт. Сейчас кредиты бизнесу дают под 0 % думаете тоже никому не перепадёт? После войны 100% запустят льготную ипотеку. Куда переселять мариупольцев и жителей других разрушенных городов? В киевских пригородах жилье уже построенное, стоит - клей обои и заселяйся, а в Мариуполе 20 лет его будут отстраивать. Новорожденные 2022года успеют уже женится к тому моменту. Так что про 300$ это глупость несусветная. Жилья понадобится много, денег мвф насыпет, а жильё кто насыпет? Многим оно нужно уже сейчас.
Народ, хоть у меня и сердце болит и душа разрывается, но давайте уже доживем до конца войны, в потом будем строить планы.
Киев ПОКА относительно цел и надеюсь таким и останется.
НО!
Украина - это не только Киев и экономика Украины - это не только экономика Киева. А по экономике нанесен колоссальнеший удар. Про то, что нам нают ярды - это на войну. Всему миру - это выгодная инвестиция. рф - потенциальная угроза для всего мира. И Украина сейчас устраняет эту проблему. И гибнут тысячи и тысячм граждан Украины, а не кто-то еще. Кто нам что обещал о гарантиях безопасности и территориальной целостности? Стоит ли после этого верить в какие-то обещания и гарантии?
Нам "обещают" "план Марщалла для Украины"? Давайте его дождемся, а потом будем верить, что нам его дают. Репарации и контрибуции от рп? Опять-же - они еще не у нас в кармане.
И еще. Один год войны - это 10 лет разминирования. Война идет 9-й год.
После войны территория, подвергщаяся активным боевым действиям будет нашпигована неразорвавшимися снарядами, минами, авиабомбами и тд.
На руках населения и в полях будут тысячи и тысячи стволов неучтенного оружия.
А это потенциально - рост преступности.
На восстановление разрушенного уйдут десятилетия. Все это время жизнь будет не сахар. Не все будут готовы долго терпеть лишения - многие уедут из страны, многие не вернутся.
Война - это беда и горе, а вы думаете как на этом заработаете.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12865
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6712 раз.
- Подякували: 3709 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 19 бер, 2022 16:43
rjkz написав:
горе, а вы думаете как на этом заработаете.
простите, а кто думает как на этом заработать? Например моя вся недвижимость находится в руках окупантов, в серой зоне, куда невозможно безопасно въехать ни выехать оттуда, в моем ЖК на момент не живёт ни одного человека, во первых это небезопасно, во вторых с 5.02 нет света, газа, воды, и связи. Не работают ни аптеки ни магазины. При пожаре невозможно вызвать пожарку. Судьбу любого жителя Ирпеня решает человек с оружием. Без закона, суда и следствия. На своё усмотрение. По улицам валяются трупы которые никто не убирает, чтобы самому не стать трупом. В буче местные договорились с окупантами и похоронили в братской могиле 67 человек.
А вы говорите заработать..,
Ветка про недвижимость и я писал про общие тенденции, а не о том как на на этом можно заработать, тут неизвестно что дальше и все ли доживём до конца войны.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11524
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1919 раз.
- Подякували: 2753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 17:01
vitaliian написав:
ещё раз спрошу, куда денутся 150 тысяч семей из Мариуполя, волновали и других полностью разрушенных городов? Во Львове нет для аренды столько квартир. Киев - самый большой рынок предложений аренды, туда и поедут, потому что больше некуда
, нигде нет 100 тыс свободных и готовых к заселению квартир, с готовой инфраструктурой рядом.
Если станет спокойно, то основной проблемой будет наличие денег для жизни и способы их заработка. Продукты/одежду продают за деньги а не за рассказ, что у человека разбомбили квартиру.
Чтобы снимать в Киеве нужно иметь или доходы или сбережения, т.к. лендлорды будут отыгрывать отставание, а не пускать задаром. Ну примерно как сейчас во Львове и прочих центрах ЗУ.
И где вы увидели 100тыс. свободных и готовых, о чем это ? Если о новостройках высокой степени готовности то их еще надо до ума довести, а это не процесс одной недели.
И да, при разрушенной экономике и падении сбора налогов печатание денег неизбежно.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1553
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 бер, 2022 17:12
vladimir07 написав:
где вы увидели 100тыс. свободных и готовых
цифра с потолка, имелось в виду вся киевская жилая недвижимость которая продается или сдается в аренду, которая потенциально готова принять беженцев на условиях покупки или аренды , думаю там больше чем 100тыс, знаю что в Ирпене 15 тысяч непроданных квартир, в новостроях, без ремонта.
vladimir07 написав:
Если о новостройках высокой степени готовности то их еще надо до ума довести, а это не процесс одной недели
отстроить новый Мариуполь будет быстрее?
vladimir07 написав:
Чтобы снимать в Киеве нужно иметь или доходы или сбережения, т.к. лендлорды будут отыгрывать отставание, а не пускать задаром
во первых вернутся бывшие арендаторы, во вторых понаедут новые, из полуразрушенных городов, не думаю что при таком спросе цена будет задаром. цены я не готов обсуждать
vladimir07 написав:
, а это не процесс одной недели.
И да, при разрушенной экономике и падении сбора налогов печатание денег неизбежно
вы сами себе слегка противоречие, напечатают денег но переселенцам они почему то не достанутся и они будут хотеть арендовать задаром. Скорее всего будут какие то пособия или без % кредиты или компенсации лендлордам. Губернатор Ким из Николаева недавно сказал, (не дословно) не надо помогать армии даром, надо чтобы работала экономика, армия у вас покупала товары, а вы платили налоги. Думаю это взвешенная точка зрения.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 19 бер, 2022 17:26, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11524
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1919 раз.
- Подякували: 2753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 17:21
vitaliian написав: Ой+ написав:
Отримавши таких дітей "на халяву" в той чи інший спосі
забрать детей при живых родителях? Европа не расплатится если это сделает. Это всё временно на период войны. Не сейте панику, никто украинских детей у Украины не отберёт да и родители не отдадут. Ребенку родители нужнее, чем самая лучшая школа.
Та я не сію паніку. Діти скажімо після школи в 17 років і раніше з кожним роком все більше їхали в ЄС. Впевнений, що при любому розвитку подій в Україні цього року ця цифра буде просто жахлива. І це буде подано як милість - приютили, обігріли і нагодували на якийсь момент. При чому і батьки будуть підтримувати такий вибір. Я вже на Ваш якийсь пост давав сьогодні:
Як Вам цифра?
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4937
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21874
|5549284
|
|
|992
|1712836
|
|
|16
|34027
|
|