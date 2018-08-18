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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9675967696779678

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 174
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ой+ написав:Як Вам цифра?
я не знаю много это для польских школ или мало, если это 10% от общего числа польских учеников, то наших там и не заметят.

Если вы о том что эти люди не вернутся, ну это ожидаемо, когда нас примут в ЕС думаю ещё не один миллион отсюда уедет.

Будет нас не 40, а 20 млн, что изменится, киев опустеет? Не опустеет потому что на их место приедут оставшиеся жители сел и мелких городков.

Может какие-то иностранцы приедут в те городки, все таки ЕС. Например Германия от своих беженцев избавится. На территории Украины цены ниже, содержать их будет дешевле.
vitaliian
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