Додано: Суб 19 бер, 2022 17:31

Ой+ написав: Як Вам цифра? Як Вам цифра?

я не знаю много это для польских школ или мало, если это 10% от общего числа польских учеников, то наших там и не заметят.Если вы о том что эти люди не вернутся, ну это ожидаемо, когда нас примут в ЕС думаю ещё не один миллион отсюда уедет.Будет нас не 40, а 20 млн, что изменится, киев опустеет? Не опустеет потому что на их место приедут оставшиеся жители сел и мелких городков.Может какие-то иностранцы приедут в те городки, все таки ЕС. Например Германия от своих беженцев избавится. На территории Украины цены ниже, содержать их будет дешевле.