Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для переселенців розроблять комплексну програму допомоги
Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання розробити комплексну програму підтримки українських громадян, позбавлених дому через російське вторгнення в Україну.
Про це Глава держави повідомив у зверненні.
«Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя», – сказав Президент.
Другий компонент, за словами Володимира Зеленського, стосується житла.
«Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни», – зазначив Глава держави.
Третій компонент передбачає підтримку родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації.
«Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців», – розповів Президент і додав, що найближчим часом Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль роз’яснить усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян.
Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що в межах роботи Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.
Деколи підглядую на цю гілку... і, наче, хочеться в'язатись в розмову про майбутні перспективи життя в Україні/про перспективи нерухомості.... Але.... - наприклад, мені - треба для початку, повернутись живим і з перемогою з війни - а вже тоді думати про ікси свого смарту/його продаж/оренду... чи добирати новий котлованчик
✓✓✓✓✓ Ну, і щоб двічі не ходити... Ще раз хочеться перевірити, чи є таки в мене дар/бачення, чи це просто міф/навіювання собі? Тож - бачу нашу перемогу/кінець війни в 10х - 22х числах, і бачу місяць травень-червень 2022 року. Правда, ще десь трошки "в тумані" бачу місяць вересень але, будемо надіятись, що перемога буде вже за тиждень-два!👍
Тож, віримо в краще! Все буде добре! Все буде Україна! Перемога буде тільки наша - без варіантів! Слава Україні! І ВЕЛИКА ПОДЯКА ВСІМ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ!!!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 19 бер, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Деколи підглядую на цю гілку... і, наче, хочеться в'язатись в розмову про майбутні перспективи життя в Україні/про перспективи нерухомості.... Але.... - наприклад, мені - треба для початку, повернутись живим і з перемогою з війни - а вже тоді думати про ікси свого смарту/його продаж/оренду... чи добирати новий котлованчик
✓✓✓✓✓ Ну, і щоб двічі не ходити... Ще раз хочеться перевірити, чи є таки в мене дар/бачення, чи це просто міф/навіювання собі? Тож - бачу нашу перемогу/кінець війни в 10х - 22х числах, і бачу місяць травень-червень 2022 року. Правда, ще десь трошки "в тумані" бачу місяць вересень але, будемо надіятись, що перемога буде вже за тиждень-два!👍 Тож, віримо в краще! Все буде добре! Все буде Україна! Перемога буде тільки наша - без варіантів! Слава Україні! І ВЕЛИКА ПОДЯКА ВСІМ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ!!!👍
Долярчик! Если слышишь любой непонятный свист - не стесняйся сазу падать на землю, а не крути головой откуда летит. Реально спасает.
rjkz написав:горе, а вы думаете как на этом заработаете.
простите, а кто думает как на этом заработать? Например моя вся недвижимость находится в руках окупантов, в серой зоне, куда невозможно безопасно въехать ни выехать оттуда, в моем ЖК на момент не живёт ни одного человека, во первых это небезопасно, во вторых с 5.02 нет света, газа, воды, и связи. Не работают ни аптеки ни магазины. При пожаре невозможно вызвать пожарку. Судьбу любого жителя Ирпеня решает человек с оружием. Без закона, суда и следствия. На своё усмотрение. По улицам валяются трупы которые никто не убирает, чтобы самому не стать трупом. В буче местные договорились с окупантами и похоронили в братской могиле 67 человек.
А вы говорите заработать..,
Ветка про недвижимость и я писал про общие тенденции, а не о том как на на этом можно заработать, тут неизвестно что дальше и все ли доживём до конца войны.
Вот и я говорю - давайте дождемся конца войны, а потом будем делить шкуру неубитого медведя.