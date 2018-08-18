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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9675967696779678

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 174
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ой+ написав:Як Вам цифра?
я не знаю много это для польских школ или мало, если это 10% от общего числа польских учеников, то наших там и не заметят.

Если вы о том что эти люди не вернутся, ну это ожидаемо, когда нас примут в ЕС думаю ещё не один миллион отсюда уедет.

Будет нас не 40, а 20 млн, что изменится, киев опустеет? Не опустеет потому что на их место приедут оставшиеся жители сел и мелких городков.

Может какие-то иностранцы приедут в те городки, все таки ЕС. Например Германия от своих беженцев избавится. На территории Украины цены ниже, содержать их будет дешевле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:13

в догонку к нашему диалогу прилетела новость

Для переселенців розроблять комплексну програму допомоги

Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання розробити комплексну програму підтримки українських громадян, позбавлених дому через російське вторгнення в Україну.

Про це Глава держави повідомив у зверненні.

«Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя», – сказав Президент.

Другий компонент, за словами Володимира Зеленського, стосується житла.

«Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни», – зазначив Глава держави.

Третій компонент передбачає підтримку родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації.

«Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців», – розповів Президент і додав, що найближчим часом Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль роз’яснить усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що в межах роботи Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:38

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Деколи підглядую на цю гілку... і, наче, хочеться в'язатись в розмову про майбутні перспективи життя в Україні/про перспективи нерухомості....
Але.... - наприклад, мені - треба для початку, повернутись живим і з перемогою з війни - а вже тоді думати про ікси свого смарту/його продаж/оренду... чи добирати новий котлованчик :wink: :D

✓✓✓✓✓
Ну, і щоб двічі не ходити...
Ще раз хочеться перевірити, чи є таки в мене дар/бачення, чи це просто міф/навіювання собі? ;)
Тож - бачу нашу перемогу/кінець війни в 10х - 22х числах, і бачу місяць травень-червень 2022 року.
Правда, ще десь трошки "в тумані" бачу місяць вересень :roll: але, будемо надіятись, що перемога буде вже за тиждень-два!👍

Тож, віримо в краще!
Все буде добре!
Все буде Україна!
Перемога буде тільки наша - без варіантів!
Слава Україні!
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І ВЕЛИКА ПОДЯКА ВСІМ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ!!!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 19 бер, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх - тримаю за тебе кулаки!
постріляй цих падлюк яко мога більше
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:бачу місяць травень-червень.
а год какой
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіхів нашому Успіху!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:22

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Олежан написав:Успіх - тримаю за тебе кулаки!
постріляй цих падлюк яко мога більше

Дякую!
Покищо тримаємо кордон бульбашів!(хоч кажуть, що +/- за тиждень - знову змінемо місце дислокації)
  vitaliian написав:а год какой

Вже редагував))
  Investor_K написав:Успіхів нашому Успіху!

Дякую!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:43

  Успіх написав:Деколи підглядую на цю гілку... і, наче, хочеться в'язатись в розмову про майбутні перспективи життя в Україні/про перспективи нерухомості....
Але.... - наприклад, мені - треба для початку, повернутись живим і з перемогою з війни - а вже тоді думати про ікси свого смарту/його продаж/оренду... чи добирати новий котлованчик :wink: :D

✓✓✓✓✓
Ну, і щоб двічі не ходити...
Ще раз хочеться перевірити, чи є таки в мене дар/бачення, чи це просто міф/навіювання собі? ;)
Тож - бачу нашу перемогу/кінець війни в 10х - 22х числах, і бачу місяць травень-червень 2022 року.
Правда, ще десь трошки "в тумані" бачу місяць вересень :roll: але, будемо надіятись, що перемога буде вже за тиждень-два!👍
Тож, віримо в краще!
Все буде добре!
Все буде Україна!
Перемога буде тільки наша - без варіантів!
Слава Україні!
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І ВЕЛИКА ПОДЯКА ВСІМ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ!!!👍

Долярчик! Если слышишь любой непонятный свист - не стесняйся сазу падать на землю, а не крути головой откуда летит.
Реально спасает.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:10

  vitaliian написав:
  rjkz написав:горе, а вы думаете как на этом заработаете.
простите, а кто думает как на этом заработать? Например моя вся недвижимость находится в руках окупантов, в серой зоне, куда невозможно безопасно въехать ни выехать оттуда, в моем ЖК на момент не живёт ни одного человека, во первых это небезопасно, во вторых с 5.02 нет света, газа, воды, и связи. Не работают ни аптеки ни магазины. При пожаре невозможно вызвать пожарку. Судьбу любого жителя Ирпеня решает человек с оружием. Без закона, суда и следствия. На своё усмотрение. По улицам валяются трупы которые никто не убирает, чтобы самому не стать трупом. В буче местные договорились с окупантами и похоронили в братской могиле 67 человек.

А вы говорите заработать..,

Ветка про недвижимость и я писал про общие тенденции, а не о том как на на этом можно заработать, тут неизвестно что дальше и все ли доживём до конца войны.


Вот и я говорю - давайте дождемся конца войны, а потом будем делить шкуру неубитого медведя.
rjkz
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