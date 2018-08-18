Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для переселенців розроблять комплексну програму допомоги
Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання розробити комплексну програму підтримки українських громадян, позбавлених дому через російське вторгнення в Україну.
Про це Глава держави повідомив у зверненні.
«Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя», – сказав Президент.
Другий компонент, за словами Володимира Зеленського, стосується житла.
«Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни», – зазначив Глава держави.
Третій компонент передбачає підтримку родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації.
«Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців», – розповів Президент і додав, що найближчим часом Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль роз’яснить усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян.
Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що в межах роботи Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.
Деколи підглядую на цю гілку... і, наче, хочеться в'язатись в розмову про майбутні перспективи життя в Україні/про перспективи нерухомості.... Але.... - наприклад, мені - треба для початку, повернутись живим і з перемогою з війни - а вже тоді думати про ікси свого смарту/його продаж/оренду... чи добирати новий котлованчик
✓✓✓✓✓ Ну, і щоб двічі не ходити... Ще раз хочеться перевірити, чи є таки в мене дар/бачення, чи це просто міф/навіювання собі? Тож - бачу нашу перемогу/кінець війни в 10х - 22х числах, і бачу місяць травень-червень 2022 року. Правда, ще десь трошки "в тумані" бачу місяць вересень але, будемо надіятись, що перемога буде вже за тиждень-два!👍
Тож, віримо в краще! Все буде добре! Все буде Україна! Перемога буде тільки наша - без варіантів! Слава Україні! І ВЕЛИКА ПОДЯКА ВСІМ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ!!!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 19 бер, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Деколи підглядую на цю гілку... і, наче, хочеться в'язатись в розмову про майбутні перспективи життя в Україні/про перспективи нерухомості.... Але.... - наприклад, мені - треба для початку, повернутись живим і з перемогою з війни - а вже тоді думати про ікси свого смарту/його продаж/оренду... чи добирати новий котлованчик
✓✓✓✓✓ Ну, і щоб двічі не ходити... Ще раз хочеться перевірити, чи є таки в мене дар/бачення, чи це просто міф/навіювання собі? Тож - бачу нашу перемогу/кінець війни в 10х - 22х числах, і бачу місяць травень-червень 2022 року. Правда, ще десь трошки "в тумані" бачу місяць вересень але, будемо надіятись, що перемога буде вже за тиждень-два!👍 Тож, віримо в краще! Все буде добре! Все буде Україна! Перемога буде тільки наша - без варіантів! Слава Україні! І ВЕЛИКА ПОДЯКА ВСІМ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ!!!👍
Долярчик! Если слышишь любой непонятный свист - не стесняйся сазу падать на землю, а не крути головой откуда летит. Реально спасает.
rjkz написав:горе, а вы думаете как на этом заработаете.
простите, а кто думает как на этом заработать? Например моя вся недвижимость находится в руках окупантов, в серой зоне, куда невозможно безопасно въехать ни выехать оттуда, в моем ЖК на момент не живёт ни одного человека, во первых это небезопасно, во вторых с 5.02 нет света, газа, воды, и связи. Не работают ни аптеки ни магазины. При пожаре невозможно вызвать пожарку. Судьбу любого жителя Ирпеня решает человек с оружием. Без закона, суда и следствия. На своё усмотрение. По улицам валяются трупы которые никто не убирает, чтобы самому не стать трупом. В буче местные договорились с окупантами и похоронили в братской могиле 67 человек.
А вы говорите заработать..,
Ветка про недвижимость и я писал про общие тенденции, а не о том как на на этом можно заработать, тут неизвестно что дальше и все ли доживём до конца войны.
Вот и я говорю - давайте дождемся конца войны, а потом будем делить шкуру неубитого медведя.
Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж. Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН. З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.
З.І. Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.