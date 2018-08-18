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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:59
flyman написав:
Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.
З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.
Це зараз не на часі
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Додано: Нед 20 бер, 2022 01:10
airmax78 написав: flyman написав:
Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.
З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.
Це зараз не на часі
Тоді до чого заклики наших посадовців до бізнесу і громадян: "запускайте економіку", якщо влада кисень бізнесу перекрила? Базари ж працюють, чи про що вони?
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flyman
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Додано: Нед 20 бер, 2022 01:23
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.
З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.
Це зараз не на часі
Тоді до чого заклики наших посадовців до бізнесу і громадян: "запускайте економіку", якщо влада кисень бізнесу перекрила? Базари ж працюють, чи про що вони?
Они не про экономику, а про бабло.
"не на часі" это такая мантра бездеятельности. Идеального времени не существует.
А вот вопросов по организации, очень много...в том числе и по закрытию миграционных центров.
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