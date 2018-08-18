Додано: Нед 20 бер, 2022 06:24

flyman написав: Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.

Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН. Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.

элементарно Ватсон, любой нотариус под дулом пистолета перепишет ваши цоколя и кавалирки на подставную утку, может на покойника (их сейчас много валяется, смерти в Ирпене и буче не регистрируются - некому) а покойник сразу же продаст вашу недвижимость третьему лицу.С кем вы будете судиться? Нотарь скажет "пришли люди с документами и переоформили" (докажите что не приходили), а покойник ничего не скажет, покупал он вашу квартиру или нет - доказательств нет, Может вы ему продали квартиры, потом он умер и пользуясь случаем, вы решили вернуть квартиры, докажите что нет.Ну и технические вопросы, кто проверит цела ваша квартира в Буче или разрушена. Как бы этот факт слегка влияет на оценку, нннет?То же касается и транспорта. С ним вообще прикольно, на лохе куча объявлений по цене наполовину дешевле довоенной, хз отжатые это машины, подобранные на мосту в стоянке, или хозяин честно свою продает.Флай серьезно неужели сложно эти риски понять?Кстати в обычном суде ваше дело рассматривалось бы годами, а сейчас когда судьи эвакуировались, суды работают только по определённым делам (госизмена и тп), ваше дело в принципе никто не рассматривал бы.