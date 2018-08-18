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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9677967896799680>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 174
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:59

  flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.

З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.

Це зараз не на часі
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:10

  airmax78 написав:
  flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.

З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.

Це зараз не на часі

Тоді до чого заклики наших посадовців до бізнесу і громадян: "запускайте економіку", якщо влада кисень бізнесу перекрила? Базари ж працюють, чи про що вони?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:23

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.

З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.

Це зараз не на часі

Тоді до чого заклики наших посадовців до бізнесу і громадян: "запускайте економіку", якщо влада кисень бізнесу перекрила? Базари ж працюють, чи про що вони?

Они не про экономику, а про бабло.
"не на часі" это такая мантра бездеятельности. Идеального времени не существует.
А вот вопросов по организации, очень много...в том числе и по закрытию миграционных центров.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 06:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  копейка написав:вопросов по организации, очень много..
вопросов и правда много только задавать их некому, чиновники и клерки разбежались по эвакуациям, надеюсь шок пройдет и все нужные процессы запустят в достаточном объеме.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 06:24

  flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
элементарно Ватсон, любой нотариус под дулом пистолета перепишет ваши цоколя и кавалирки на подставную утку, может на покойника (их сейчас много валяется, смерти в Ирпене и буче не регистрируются - некому) а покойник сразу же продаст вашу недвижимость третьему лицу.

С кем вы будете судиться? Нотарь скажет "пришли люди с документами и переоформили" (докажите что не приходили), а покойник ничего не скажет, покупал он вашу квартиру или нет - доказательств нет, Может вы ему продали квартиры, потом он умер и пользуясь случаем, вы решили вернуть квартиры, докажите что нет.

Ну и технические вопросы, кто проверит цела ваша квартира в Буче или разрушена. Как бы этот факт слегка влияет на оценку, нннет?

То же касается и транспорта. С ним вообще прикольно, на лохе куча объявлений по цене наполовину дешевле довоенной, хз отжатые это машины, подобранные на мосту в стоянке, или хозяин честно свою продает.

Флай серьезно неужели сложно эти риски понять?

Кстати в обычном суде ваше дело рассматривалось бы годами, а сейчас когда судьи эвакуировались, суды работают только по определённым делам (госизмена и тп), ваше дело в принципе никто не рассматривал бы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Покищо тримаємо кордон бульбашів!(хоч кажуть, що +/- за тиждень - знову змінемо місце дислокації)


новини показують що окупант зі сторони більбашів знову накомичує сили.
техніка є у вас чи тільки автомати?
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:38

Natura abhorret vacuum.

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
элементарно Ватсон, любой нотариус под дулом пистолета перепишет ваши цоколя и кавалирки на подставную утку, может на покойника (их сейчас много валяется, смерти в Ирпене и буче не регистрируются - некому) а покойник сразу же продаст вашу недвижимость третьему лицу.

С кем вы будете судиться? Нотарь скажет "пришли люди с документами и переоформили" (докажите что не приходили), а покойник ничего не скажет, покупал он вашу квартиру или нет - доказательств нет, Может вы ему продали квартиры, потом он умер и пользуясь случаем, вы решили вернуть квартиры, докажите что нет.

Ну и технические вопросы, кто проверит цела ваша квартира в Буче или разрушена. Как бы этот факт слегка влияет на оценку, нннет?

То же касается и транспорта. С ним вообще прикольно, на лохе куча объявлений по цене наполовину дешевле довоенной, хз отжатые это машины, подобранные на мосту в стоянке, или хозяин честно свою продает.

Флай серьезно неужели сложно эти риски понять?

Кстати в обычном суде ваше дело рассматривалось бы годами, а сейчас когда судьи эвакуировались, суды работают только по определённым делам (госизмена и тп), ваше дело в принципе никто не рассматривал бы.

Описана ситуація називається "вакуум влади", але відомо, що Natura abhorret vacuum.
Далі розписувати не буду ризики, коли "верхи не можуть, а низи не хочуть".
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:03

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.

З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.

Це зараз не на часі

Тоді до чого заклики наших посадовців до бізнесу і громадян: "запускайте економіку", якщо влада кисень бізнесу перекрила? Базари ж працюють, чи про що вони?

Ти знову не панімаїш - це інше...
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:04

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
элементарно Ватсон, любой нотариус под дулом пистолета перепишет ваши цоколя и кавалирки на подставную утку, может на покойника (их сейчас много валяется, смерти в Ирпене и буче не регистрируются - некому) а покойник сразу же продаст вашу недвижимость третьему лицу.

С кем вы будете судиться? Нотарь скажет "пришли люди с документами и переоформили" (докажите что не приходили), а покойник ничего не скажет, покупал он вашу квартиру или нет - доказательств нет, Может вы ему продали квартиры, потом он умер и пользуясь случаем, вы решили вернуть квартиры, докажите что нет.

Ну и технические вопросы, кто проверит цела ваша квартира в Буче или разрушена. Как бы этот факт слегка влияет на оценку, нннет?

То же касается и транспорта. С ним вообще прикольно, на лохе куча объявлений по цене наполовину дешевле довоенной, хз отжатые это машины, подобранные на мосту в стоянке, или хозяин честно свою продает.

Флай серьезно неужели сложно эти риски понять?

Кстати в обычном суде ваше дело рассматривалось бы годами, а сейчас когда судьи эвакуировались, суды работают только по определённым делам (госизмена и тп), ваше дело в принципе никто не рассматривал бы.

флай же ж написав - в областях, де немає боївих дій...

ясно що ти не читач, а ліш би що писач)))
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:05

flyman
короче флай, колі кордон відкриють я так розумию ти вже вагатись не будеш?

алягер ком алягер?!
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