я вам про риски, а вы мне политику, есть определенные сложности в управлении государством в военное время. Как вы себе представляли войну, на поле танки дерутся, а буча живёт обычной жизнью?
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на данном этапе государство не может гарантировать безопасность сделок с недвижимостью.
Очень много умерших без акта о смерти, на них можно столько всего оформить, или у них купить.
нотарь из коломыи знает все фамилии убитых в буче? В случае разбирательств будет непонятно был ли живы покупатель / продавец на момент заключения сделки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:37
Знаємо про накопичення.....
Техніку - маємо!👍
Як же без техніки?))
В сучасній війні - автомати можна прирівнювати, хіба до патиків...
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:45
Ситуація така, що замовники відмовляються від контракторів із України (ріск мітігейшн), а фірма не може релокувати працівників у ЄС, де їх клієнти розбирають як породистих щенят (заклики уряду до піпла арбайтен на фронт мені видаються кощунством та саботажем, не кажучи про обмеження владою конституційних свобод, що тягнеться густим шлейфом ще від початку ковідла - влада добре вміє запрєтіть і отобрать, тобто те, що робили большєвікі та совок)
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