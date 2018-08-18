RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9677967896799680

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 174
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:розписувати не буду ризики, коли "верхи не можуть, а низи не хочуть".
я вам про риски, а вы мне политику, есть определенные сложности в управлении государством в военное время. Как вы себе представляли войну, на поле танки дерутся, а буча живёт обычной жизнью?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11584
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1922 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:флай же ж написав - в областях, де немає боївих дій
на данном этапе государство не может гарантировать безопасность сделок с недвижимостью.

Очень много умерших без акта о смерти, на них можно столько всего оформить, или у них купить.

нотарь из коломыи знает все фамилии убитых в буче? В случае разбирательств будет непонятно был ли живы покупатель / продавец на момент заключения сделки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11584
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1922 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:37

  Олежан написав:
  Успіх написав:Покищо тримаємо кордон бульбашів!(хоч кажуть, що +/- за тиждень - знову змінемо місце дислокації)


новини показують що окупант зі сторони більбашів знову накомичує сили.
техніка є у вас чи тільки автомати?

Знаємо про накопичення.....
Техніку - маємо!👍
Як же без техніки?))
В сучасній війні - автомати можна прирівнювати, хіба до патиків... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3061
З нами з: 18.03.21
Подякував: 102 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:45

  change_pm написав:flyman
короче флай, колі кордон відкриють я так розумию ти вже вагатись не будеш?

алягер ком алягер?!

Ситуація така, що замовники відмовляються від контракторів із України (ріск мітігейшн), а фірма не може релокувати працівників у ЄС, де їх клієнти розбирають як породистих щенят (заклики уряду до піпла арбайтен на фронт мені видаються кощунством та саботажем, не кажучи про обмеження владою конституційних свобод, що тягнеться густим шлейфом ще від початку ковідла - влада добре вміє запрєтіть і отобрать, тобто те, що робили большєвікі та совок)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28816
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9677967896799680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2186, 2187, 2188
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21874 5550071
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 бер, 2022 14:38
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1712897
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34041
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1911)
20.03.2022 10:46
Рынок ОВГЗ (2891)
20.03.2022 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.