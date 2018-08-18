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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9677967896799680

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 174
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:розписувати не буду ризики, коли "верхи не можуть, а низи не хочуть".
я вам про риски, а вы мне политику, есть определенные сложности в управлении государством в военное время. Как вы себе представляли войну, на поле танки дерутся, а буча живёт обычной жизнью?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:флай же ж написав - в областях, де немає боївих дій
на данном этапе государство не может гарантировать безопасность сделок с недвижимостью.

Очень много умерших без акта о смерти, на них можно столько всего оформить, или у них купить.

нотарь из коломыи знает все фамилии убитых в буче? В случае разбирательств будет непонятно был ли живы покупатель / продавец на момент заключения сделки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:37

  Олежан написав:
  Успіх написав:Покищо тримаємо кордон бульбашів!(хоч кажуть, що +/- за тиждень - знову змінемо місце дислокації)


новини показують що окупант зі сторони більбашів знову накомичує сили.
техніка є у вас чи тільки автомати?

Знаємо про накопичення.....
Техніку - маємо!👍
Як же без техніки?))
В сучасній війні - автомати можна прирівнювати, хіба до патиків... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:50

чучка пісатєль

  vitaliian написав:
  flyman написав:розписувати не буду ризики, коли "верхи не можуть, а низи не хочуть".
я вам про риски, а вы мне политику, есть определенные сложности в управлении государством в военное время. Как вы себе представляли войну, на поле танки дерутся, а буча живёт обычной жизнью?

Де було про Бучу?
Мова йшла про в областях, де не проводяться бойові дії

  flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.

З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.


Тяжко відкрити реєстри в обмеженій кількості областей де не проходять бойові дії, дозволити на їх території проведення угод купівлі/продажі нерухомості на тій території нотаріусам, які зареєстровані і працюють там же більше року?
Для живих осіб які є в наявній наявності в офісі нотаріуса, а фотографії переселенця/власника в мобільнику.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Вот и я говорю - давайте дождемся конца войны, а потом будем делить шкуру неубитого медведя.

Згоден. Зараз ми навіть не можемо прогнозувати буде фізично та нерухомість, чи ні. Коли закінчиться війна, яким буде мир. Будь-яки прогнози зараз це ворожіння на кавової гущі. Наприклад я свого часу зробив припущення, що опасно інвестувати у східні регіони, а Київ в безпеці від "русского мира". Воно виявилось хибним. А може і ні. Зараз ніхто не знає.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сумно, Флай, сумно. Требо було зберегти, а не терти пост про знущання влади, яка не дає релокуватися до Європи кодерам, яких там розбирають як породистих цуценят.
Vlad442
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