Додано: Нед 20 бер, 2022 12:28

flyman написав: Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.

Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.

З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.



З.І.

Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.

Реестры до конца войны нельзя открывать. Много рисков по мошенничеству.Даже если откинуть мошенничество, я не могу даже представить ситуацию, когда переселенец с Ирпеня прибыл во Львов, война идёт, а он давай себе жилье покупать.Представим, что купил. Война закончилась. Он вернулся в Ирпень посмотреть, а его дом целый, стекла ставь и живи. И в добавок в округе продается масса квартир по 10 тысяч, тоже невредимых. А он уже с перепугу во Львове купил за 70.Переселенец задумается - а нельзя ли как то через суд отмотать всё назад? Типа он был в состоянии аффекта и не осознавал в тот момент последствий сделки по покупке. "Извините, был напуган"(С)И, думаю, что могут признать сделку недействительной.