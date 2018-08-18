я вам про риски, а вы мне политику, есть определенные сложности в управлении государством в военное время. Как вы себе представляли войну, на поле танки дерутся, а буча живёт обычной жизнью?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на данном этапе государство не может гарантировать безопасность сделок с недвижимостью.
Очень много умерших без акта о смерти, на них можно столько всего оформить, или у них купить.
нотарь из коломыи знает все фамилии убитых в буче? В случае разбирательств будет непонятно был ли живы покупатель / продавец на момент заключения сделки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:37
Знаємо про накопичення.....
Техніку - маємо!👍
Як же без техніки?))
В сучасній війні - автомати можна прирівнювати, хіба до патиків...
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:50
чучка пісатєль
Де було про Бучу?
Мова йшла про в областях, де не проводяться бойові дії
Тяжко відкрити реєстри в обмеженій кількості областей де не проходять бойові дії, дозволити на їх території проведення угод купівлі/продажі нерухомості на тій території нотаріусам, які зареєстровані і працюють там же більше року?
Для живих осіб які є в наявній наявності в офісі нотаріуса, а фотографії переселенця/власника в мобільнику.
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Згоден. Зараз ми навіть не можемо прогнозувати буде фізично та нерухомість, чи ні. Коли закінчиться війна, яким буде мир. Будь-яки прогнози зараз це ворожіння на кавової гущі. Наприклад я свого часу зробив припущення, що опасно інвестувати у східні регіони, а Київ в безпеці від "русского мира". Воно виявилось хибним. А може і ні. Зараз ніхто не знає.
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сумно, Флай, сумно. Требо було зберегти, а не терти пост про знущання влади, яка не дає релокуватися до Європи кодерам, яких там розбирають як породистих цуценят.
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Реестры до конца войны нельзя открывать. Много рисков по мошенничеству.
Даже если откинуть мошенничество, я не могу даже представить ситуацию, когда переселенец с Ирпеня прибыл во Львов, война идёт, а он давай себе жилье покупать.
Представим, что купил. Война закончилась. Он вернулся в Ирпень посмотреть, а его дом целый, стекла ставь и живи. И в добавок в округе продается масса квартир по 10 тысяч, тоже невредимых. А он уже с перепугу во Львове купил за 70.
Переселенец задумается - а нельзя ли как то через суд отмотать всё назад? Типа он был в состоянии аффекта и не осознавал в тот момент последствий сделки по покупке. "Извините, был напуган"(С)
И, думаю, что могут признать сделку недействительной.
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