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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:27
flyman написав:
розписувати не буду ризики, коли "верхи не можуть, а низи не хочуть".
я вам про риски, а вы мне политику, есть определенные сложности в управлении государством в военное время. Как вы себе представляли войну, на поле танки дерутся, а буча живёт обычной жизнью?
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vitaliian
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:35
change_pm написав:
флай же ж написав - в областях, де немає боївих дій
на данном этапе государство не может гарантировать безопасность сделок с недвижимостью.
Очень много умерших без акта о смерти, на них можно столько всего оформить, или у них купить.
нотарь из коломыи знает все фамилии убитых в буче? В случае разбирательств будет непонятно был ли живы покупатель / продавец на момент заключения сделки.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 бер, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:37
Олежан написав: Успіх написав:
Покищо тримаємо кордон бульбашів!(хоч кажуть, що +/- за тиждень - знову змінемо місце дислокації)
новини показують що окупант зі сторони більбашів знову накомичує сили.
техніка є у вас чи тільки автомати?
Знаємо про накопичення.....
Техніку - маємо!👍
Як же без техніки?))
В сучасній війні - автомати можна прирівнювати, хіба до патиків...
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:50
vitaliian написав: flyman написав:
розписувати не буду ризики, коли "верхи не можуть, а низи не хочуть".
я вам про риски, а вы мне политику, есть определенные сложности в управлении государством в военное время. Как вы себе представляли войну, на поле танки дерутся, а буча живёт обычной жизнью?
Де було про Бучу?
Мова йшла про в областях, де не проводяться бойові дії
flyman написав:
Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити
роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.
З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.
Тяжко відкрити реєстри в обмеженій кількості областей де не проходять бойові дії, дозволити на їх території проведення угод купівлі/продажі нерухомості на тій території нотаріусам, які зареєстровані і працюють там же більше року?
Для живих осіб які є в наявній наявності в офісі нотаріуса, а фотографії переселенця/власника в мобільнику.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 11:25
rjkz написав:
Вот и я говорю - давайте дождемся конца войны, а потом будем делить шкуру неубитого медведя.
Згоден. Зараз ми навіть не можемо прогнозувати буде фізично та нерухомість, чи ні. Коли закінчиться війна, яким буде мир. Будь-яки прогнози зараз це ворожіння на кавової гущі. Наприклад я свого часу зробив припущення, що опасно інвестувати у східні регіони, а Київ в безпеці від "русского мира". Воно виявилось хибним. А може і ні. Зараз ніхто не знає.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 11:42
Сумно, Флай, сумно. Требо було зберегти, а не терти пост про знущання влади, яка не дає релокуватися до Європи кодерам, яких там розбирають як породистих цуценят.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 12:28
flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.
З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.
Реестры до конца войны нельзя открывать. Много рисков по мошенничеству.
Даже если откинуть мошенничество, я не могу даже представить ситуацию, когда переселенец с Ирпеня прибыл во Львов, война идёт, а он давай себе жилье покупать.
Представим, что купил. Война закончилась. Он вернулся в Ирпень посмотреть, а его дом целый, стекла ставь и живи. И в добавок в округе продается масса квартир по 10 тысяч, тоже невредимых. А он уже с перепугу во Львове купил за 70.
Переселенец задумается - а нельзя ли как то через суд отмотать всё назад? Типа он был в состоянии аффекта и не осознавал в тот момент последствий сделки по покупке. "Извините, был напуган"(С)
И, думаю, что могут признать сделку недействительной.
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Damien
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:58
Я слухав Данілова який казав, що ще в листопаді 2021 РНБО знало про агресію...тіки не казали нікому, щоб не панікували...
І виникло в мене одне питання - яким це чином деякі форумчане позливали свою комерцію і квартири саме перед цим
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change_pm
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Додано: Нед 20 бер, 2022 19:28
change_pm написав:
Я слухав Данілова який казав, що ще в листопаді 2021 РНБО знало про агресію...тіки не казали нікому, щоб не панікували...
І виникло в мене одне питання - яким це чином деякі форумчане позливали свою комерцію і квартири саме перед цим
а хто злив то?
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Олежан
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Додано: Нед 20 бер, 2022 20:14
Damien написав:
flyman написав:Не можу зрозуміти, що за зрада із реєстрами нерухомості та операціями з її куплі/продаж.
Можна в областях, де не проводяться бойові дії дозволити роботу РН.
З одного боку, це якось оживить економіку, з іншого переселенці зможуть придбати житло, дозволить припаркувати вільні кошти без конвертації у тверду валюту.
З.І.
Чув, що підприємства евакуюються поступово на Західну Україну (з Києва теж). Так що потім колись (до Києва) зможуть вернутися не тільки лиш всі, але не багато хто це зробить.
Реестры до конца войны нельзя открывать. Много рисков по мошенничеству.
Даже если откинуть мошенничество, я не могу даже представить ситуацию, когда переселенец с Ирпеня прибыл во Львов, война идёт, а он давай себе жилье покупать.
Представим, что купил. Война закончилась. Он вернулся в Ирпень посмотреть, а его дом целый, стекла ставь и живи. И в добавок в округе продается масса квартир по 10 тысяч, тоже невредимых. А он уже с перепугу во Львове купил за 70.
Переселенец задумается - а нельзя ли как то через суд отмотать всё назад? Типа он был в состоянии аффекта и не осознавал в тот момент последствий сделки по покупке. "Извините, был напуган"(С)
И, думаю, что могут признать сделку недействительной.
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.
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