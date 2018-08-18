|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:38
rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.
Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет.
-
Negotive
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 08.03.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:44
Negotive написав: rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.
Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет.
Экспроприация?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12868
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6714 раз.
- Подякували: 3712 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 20 бер, 2022 21:29
rjkz написав: Negotive написав: rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.
Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет.
Экспроприация?
Я всего лишь очертил проблему. Главное без паники.
-
Negotive
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 08.03.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21881
|5551504
|
|
|992
|1712931
|
|
|16
|34052
|
|