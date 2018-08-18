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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9678967996809681

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 174
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
23
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 20:38

  rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.

Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет. :wink:
Negotive
 
Повідомлень: 23
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 20:44

  Negotive написав:
  rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.

Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет. :wink:


Экспроприация?
rjkz
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Повідомлень: 12868
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:29

  rjkz написав:
  Negotive написав:
  rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.

Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет. :wink:


Экспроприация?

Я всего лишь очертил проблему. Главное без паники.
Negotive
 
Повідомлень: 23
З нами з: 08.03.22
Подякував: 9 раз.
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  #<1 ... 9678967996809681
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