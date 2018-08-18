Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:38
rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.
Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет.
Negotive
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Додано: Нед 20 бер, 2022 20:44
Negotive написав: rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.
Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет.
Экспроприация?
rjkz
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Додано: Нед 20 бер, 2022 21:29
rjkz написав: Negotive написав: rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.
Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет.
Экспроприация?
Я всего лишь очертил проблему. Главное без паники.
Negotive
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Додано: Нед 20 бер, 2022 21:45
Олежан написав: change_pm написав:
Я слухав Данілова який казав, що ще в листопаді 2021 РНБО знало про агресію...тіки не казали нікому, щоб не панікували...
І виникло в мене одне питання - яким це чином деякі форумчане позливали свою комерцію і квартири саме перед цим
а хто злив то?
Путін готує напад на південь і схід України у 2022-му – розвідка
НЕДІЛЯ, 21 ЛИСТОПАДА 2021, 08:58
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/21/7314734/
maza5
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Додано: Нед 20 бер, 2022 21:54
Negotive написав: rjkz написав:
Война - это форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы.
Какие могут быть гарантии соблюдения сторонами условий догворов при форс-мажоре?
Все правильно сделали, закрыв реестры.
Так аккуратно опишу. Селить народ с разбомбленных домов куда-то нужно будет.
Домовладельцам, которые бесплатно принимают у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки - за каждого переселенца государство заплатит 450 грн в месяц.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
GALeon
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