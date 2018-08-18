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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 бер, 2022 07:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ппц. Почему пво не остановило ракету(
Додано: Пон 21 бер, 2022 08:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, вот вам еще одна наглядная иллюстрация преступности подобной хаотичной и плотной застройки без ограничения этажности.
Додано: Пон 21 бер, 2022 09:16
Додано: Пон 21 бер, 2022 09:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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