RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9678967996809681

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 175
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
14%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 07:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ппц. Почему пво не остановило ракету(
Олежан
 
Повідомлень: 580
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, вот вам еще одна наглядная иллюстрация преступности подобной хаотичной и плотной застройки без ограничения этажности.
striped
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2901 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:16

  rjkz написав:
  Олежан написав:Судя по фото ретровиль разбомбило


таки да

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11598
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1923 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:Ппц. Почему пво не остановило ракету(

Ви, напевне, киянин? Тобто вас бентежить лише бомбардування свого міста? А Маріупіль, Харків і решта інших міст України вам до одного місьця? От в такі важкі часи і виявляються хто людина, а хто щур який піклується лише за свою шкуру :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6174 раз.
Подякували: 2746 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 9678967996809681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2187, 2188, 2189
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21881 5552189
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 бер, 2022 17:07
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1712999
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34072
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (705)
21.03.2022 09:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.