Додано: Пон 21 бер, 2022 09:47

Рискну предположить, что владельцы разбомбленных квартир уравновесят количество выехавших и устроившихся, а цена за метр повторит поведение в предыдущий кризис, т.е. упадет еще ниже.

Кстати, еще мысль на днях промелькнула - как только средняя зарплата в Украине (пусть и выросшая на стероидах госуправленцев) обновила рекорды - прилетели черные лебеди армиями.



А человеку с осколком в спине наискорейшего выздоровления. И если у него ребенок взрослый и давно в ЕС, то вероятно были и времена когда родители помогали ему. Почему бы не вспомнить как они это делали и не отправить часть денег ребенку, а остальные разбить на 10К супруге и остальное в гривне на карту и выехать? Тем более, что человек уже понял, что деньги не главное и потери конвертации и подобных транзакций - это просто "военная" необходимость и цена спокойствия. Удивительно вообще как они смогли выехать с деньгами.