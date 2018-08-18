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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9678967996809681

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 175
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
14%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 07:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ппц. Почему пво не остановило ракету(
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, вот вам еще одна наглядная иллюстрация преступности подобной хаотичной и плотной застройки без ограничения этажности.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:16

  rjkz написав:
  Олежан написав:Судя по фото ретровиль разбомбило


таки да

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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:Ппц. Почему пво не остановило ракету(

Ви, напевне, киянин? Тобто вас бентежить лише бомбардування свого міста? А Маріупіль, Харків і решта інших міст України вам до одного місьця? От в такі важкі часи і виявляються хто людина, а хто щур який піклується лише за свою шкуру :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рискну предположить, что владельцы разбомбленных квартир уравновесят количество выехавших и устроившихся, а цена за метр повторит поведение в предыдущий кризис, т.е. упадет еще ниже.
Кстати, еще мысль на днях промелькнула - как только средняя зарплата в Украине (пусть и выросшая на стероидах госуправленцев) обновила рекорды - прилетели черные лебеди армиями.

А человеку с осколком в спине наискорейшего выздоровления. И если у него ребенок взрослый и давно в ЕС, то вероятно были и времена когда родители помогали ему. Почему бы не вспомнить как они это делали и не отправить часть денег ребенку, а остальные разбить на 10К супруге и остальное в гривне на карту и выехать? Тем более, что человек уже понял, что деньги не главное и потери конвертации и подобных транзакций - это просто "военная" необходимость и цена спокойствия. Удивительно вообще как они смогли выехать с деньгами.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:49

  Василь-Рівне написав:
  Олежан написав:Ппц. Почему пво не остановило ракету(

Ви, напевне, киянин? Тобто вас бентежить лише бомбардування свого міста? А Маріупіль, Харків і решта інших міст України вам до одного місьця? От в такі важкі часи і виявляються хто людина, а хто щур який піклується лише за свою шкуру :twisted:

Вася, ти себе не накручуй і інших людей теж не накручуй.
не роби тупі висновки
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 10:21

  striped написав:Кстати, вот вам еще одна наглядная иллюстрация преступности подобной хаотичной и плотной застройки без ограничения этажности.


В першу чергу війна показала що будувати надто великі за площею об'єкти без противопожежних відстаней закінчується великою пожежею. Було б декілка окремих будівель з протипожежними відстанями, зберіглося набагато більше.
Ще війна показала ступінь безпеки у будинках з панорамними вікнами. Після такого відео треба заборонити їх у житлових будинках будівельними нормами.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 10:27

⚡️У Києві тимчасово припинять роботу 23 магазини “Сільпо”.

З 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" зачиняє 34 магазини - у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Поки не перебудують логістичні маршрути через військові дії та не налагодять постачання.

Про це повідомила прес-служба Fozzy Group в коментарі Економічній Правді.

У перелічених областях та Києві все ще продовжують працювати 112 супермаркетів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:40

  Олежан написав:Ппц. Почему пво не остановило ракету(


Это точная информация, что не остановило ? И в результате "остановки" взрыв и пожары будут - ракета взрывается все равно. Якобы это была гиперзвуковая низколетящая ракета Кинжал, которую сбить ПВО крайне сложно. Испытывают на нас...
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